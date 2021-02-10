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        Descontinuado

        Philips AventSCF627/20 Mamadeira Natural

        SCF627/20

        4.1
        | (10) Críticas | 80% recomendam este produto
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        recomendam este produto

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        2

        10/02/2021

        Brasil

        Brasil

        Comprador verificado

        Maravilhosa

        A mamadeira é muito boa. Resistente, fácil de lavar e não vaza. Estava tendo problemas com a adaptação de outras mamadeiras, mas essa meu filho se deu muito bem.

        Prós

        Resistente, não vaza, fácil de lavar.

        Contras

        Ainda não sei se pode aquecer o leite dentro dela no microondas.

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF693/14 Baby bottle

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        Esta avaliação foi feita para SCF693/14 Baby bottle

        10/12/2019

        Brasil

        Brasil

        Comprador verificado

        Garantia de Qualidade

        Comprei a Mamadeira Philips Avent Pétalas de 260ml em uma loja do Mercado Livre, depois de 1 mês o bico de nº02 rasgou. Entrei em contato com o SAC da Philips, e em muito solicito atendimento, já fui comunicada que receberia reposição do mesmo sem custo algum. Inclusive a atendente me orientou e pela idade do meu bebê me enviou o bico de tam. certo. Muito satisfeita com o atendimento e com certeza conquistaram mais uma cliente, que também indicarei para quem tiver qualquer dúvida sobre qual produto comprar para seu bebê.

        Prós

        Qualidade, garantia

        Contras

        Investimento alto

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        Esta avaliação foi feita para SCF627/20 Natural baby bottle

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        Esta avaliação foi feita para SCF627/20 Natural baby bottle

        03/01/2018

        Brasil

        Brasil

        Proporciona uma amamentação perfeita.

        Produto de ótima qualidade, que proporciona uma amamentação perfeita.

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        Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Natural baby bottle

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Natural baby bottle

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