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Descontinuado

Philips Avent VIACopos refil Philips Avent

SCF615/10

1

| (1) Aval.

Sistema de fácil armazenamento Philips Avent

O sistema de armazenamento Philips Avent é versátil, compacto e foi desenvolvido pensando no crescimento do seu filho. Use o mesmo copo para armazenar o leite materno e a papinha do bebê. Ele é compatível com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent.

Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Diga adeus às bacterias nocivas

Diga adeus às bacterias nocivas
A esterilização é suave e sem produtos químicos.

SCF291/00

Esterilizador de mamadeiras

Esterilizador de mamadeiras

SCF291/01

Copo para armazenamento de leite

Sistema de fácil armazenamento Philips Avent

  • 180 ml

Sistema giratório à prova de vazamento

Sistema giratório à prova de vazamento

Para armazenamento e transporte seguros

Armazene o alimento do seu bebê

Guarde o leite materno ou a papinha do bebê nos copos de armazenamento de leite materno Philips Avent. Você pode armazenar os alimentos no congelador ou na geladeira.

Transporte o alimento do seu bebê para qualquer lugar

Perfeito para transporte. Você pode transportar o alimento do seu bebê para qualquer lugar.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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19/02/2015

Brasil

Brasil

A caixa vem sem tampas, e não se consegue comprar as tampas, então, não serve de nada

A caixa vem sem tampas, e não se consegue comprar as tampas, então, não serve de nada!

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Avent Refill Cups

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Avent Refill Cups

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