Descontinuado
SCF615/10
Sistema de fácil armazenamento Philips Avent
O sistema de armazenamento Philips Avent é versátil, compacto e foi desenvolvido pensando no crescimento do seu filho. Use o mesmo copo para armazenar o leite materno e a papinha do bebê. Ele é compatível com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent.
180 ml
Para armazenamento e transporte seguros
Guarde o leite materno ou a papinha do bebê nos copos de armazenamento de leite materno Philips Avent. Você pode armazenar os alimentos no congelador ou na geladeira.
Perfeito para transporte. Você pode transportar o alimento do seu bebê para qualquer lugar.
1.0
de 5
1
Aval.
Juliana1010
19/02/2015
Brasil
A caixa vem sem tampas, e não se consegue comprar as tampas, então, não serve de nada
A caixa vem sem tampas, e não se consegue comprar as tampas, então, não serve de nada!
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Avent Refill Cups
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Avent Refill Cups