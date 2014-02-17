Descontinuado
Uso higiênico em qualquer lugar
O copo Philips Avent permite uma fácil transição da mamadeira para o copo. A tampa com bico retrátil mantém o bico sempre limpo, mesmo fora de casa. O copo é totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar
200 ml
Bico macio (6m+)
Com alças
A válvula patenteada do copo com bico Philips Avent controla o fluxo e evita vazamento, mesmo se o copo for segurado de ponta cabeça ou de lado
5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Nadia30
17/02/2014
Brasil
É muito bom, e seguro para a criança.
gostaria de saber se vocês vendem a tampa avulso, porque eu perdi, tenho o copo e a alça, mas a tampa foi danificada.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF606/06 Decorated Toddler Cup Girl
Sim, eu recomendo este produto
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Raquell
08/12/2013
Brasil
Muito bom
Realmente não vaza. O bico é ótimo, pois a criança não consegue rasgá-lo. Achei o design lindo. Recomendo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF606/06 Decorated Toddler Cup Girl
Sim, eu recomendo este produto
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FEMKS
09/10/2012
Brasil
muito bom...meu bebe adorou
Copo muito pratico, com bico macio, nao prejudicando a gengiva do bebe...
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF606/01 Toddler Cup
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF606/01 Toddler Cup