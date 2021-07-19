Descontinuado
Suporte
SCF604/11
Descontinuado
É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?
Posso esterilizar os produtos Philips Avent?
Os Copos Philips Avent são recicláveis?
Líquidos quentes, efervescentes ou consistentes podem ser usados no copo?
O produto é próprio para lava-louças?
Quais são os materiais usados na fabricação dos copos?
Por que a escala do copo Philips Avent difere da embalagem?
Posso aquecer a mamadeira Philips Avent no micro-ondas?
O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?