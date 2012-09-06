Descontinuado
Uso higiênico em qualquer lugar
Este copo para fluxo rápido Philips Avent é ideal para crianças ativas. É totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar. O copo tem uma tampa com bico retrátil e um prendedor lateral inteligente para fixação em cinto ou carrinho.
340 ml
Bico Sport (18m+)
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.
Bico projetado para ser resistente a mordidas com fluxo mais rápido e copo com maior capacidade para crianças ativas
A tampa com bico retrátil garante um uso higiênico, mantendo o bico limpo dentro e fora de casa.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
RAYLENA
06/09/2012
Brasil
O MELHOR DE MILHARES QUE JÁ COMPREI
SIMPLESMENTE O MELHOR, MEU FILHO NÃO QUER MAIS OUTRO
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup
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