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Descontinuado

Philips AventCopo para bebês

SCF604/11

5

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Uso higiênico em qualquer lugar

Este copo para fluxo rápido Philips Avent é ideal para crianças ativas. É totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar. O copo tem uma tampa com bico retrátil e um prendedor lateral inteligente para fixação em cinto ou carrinho.

Ver todos os benefícios

Antivazamento, fluxo rápido

Uso higiênico em qualquer lugar

  • 340 ml

  • Bico Sport (18m+)

Bico antivazamento com válvula patenteada

Bico antivazamento com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.

Fluxo mais rápido e bico resistente a mordidas

Fluxo mais rápido e bico resistente a mordidas

Bico projetado para ser resistente a mordidas com fluxo mais rápido e copo com maior capacidade para crianças ativas

A tampa com bico retrátil mantém o bico limpo

A tampa com bico retrátil mantém o bico limpo

A tampa com bico retrátil garante um uso higiênico, mantendo o bico limpo dentro e fora de casa.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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06/09/2012

Brasil

Brasil

O MELHOR DE MILHARES QUE JÁ COMPREI

SIMPLESMENTE O MELHOR, MEU FILHO NÃO QUER MAIS OUTRO

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup

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Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup

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