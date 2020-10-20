Descontinuado
Suporte
SCF602/12
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É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?
Posso esterilizar os produtos Philips Avent?
Os Copos Philips Avent são recicláveis?
Como as alças do Copo Mágico funcionam?
Líquidos quentes, efervescentes ou consistentes podem ser usados no copo?
O produto é próprio para lava-louças?
Quais são os materiais usados na fabricação dos copos?
Por que a escala do copo Philips Avent difere da embalagem?
Posso aquecer a mamadeira Philips Avent no micro-ondas?
O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?