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Descontinuado

Philips AventCopo para bebês

SCF602/12

Uso higiênico em qualquer lugar

A transição da mamadeira para o copo fica fácil com a linha de copos para bebês Philips Avent. A tampa com bico retrátil mantém o bico sempre limpo, mesmo fora de casa. O copo é totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar.

Ver todos os benefícios

Prático antivazamento

Uso higiênico em qualquer lugar

  • 260 ml

  • Bico rígido (12 meses ou mais)

  • Com alças

Bico antivazamento com válvula patenteada

Bico antivazamento com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.

Escala de medida no copo

Escala de medida no copo

Escala de medida no copo para um preparo fácil do alimento do seu filho

Bico rígido para crianças a partir de 12 meses

Bico rígido para crianças a partir de 12 meses

Bico resistente a mordidas para crianças que já usam o copo com segurança e ideal para bebês em fase de dentição

Especificações técnicas

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