Descontinuado
SCF602/12
Uso higiênico em qualquer lugar
A transição da mamadeira para o copo fica fácil com a linha de copos para bebês Philips Avent. A tampa com bico retrátil mantém o bico sempre limpo, mesmo fora de casa. O copo é totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar.
260 ml
Bico rígido (12 meses ou mais)
Com alças
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.
Escala de medida no copo para um preparo fácil do alimento do seu filho
Bico resistente a mordidas para crianças que já usam o copo com segurança e ideal para bebês em fase de dentição
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas