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  • Permite que a pele do seu bebê respire
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Philips Avent ultra airsuavizador

SCF349/18

4.7
| (18) Críticas | 94% recomendam este produto
Permite que a pele do seu bebê respire
Chupeta com ventilação. A chupeta Philips Avent Ultra Air tem orifícios para passagem de ar extragrandes para manter a pele do seu bebê seca. Ela tem um bico extrafirme para dentes e gengivas em crescimento. Disponível em várias cores e designs.
Ver todos os benefícios

Projetada para o conforto dos bebês durante os dias de crescimento de dentição

Permite que a pele do seu bebê respire

  • Bico extrafirme

  • Ortodôntica e livre de BPA

  • 2 pacote

  • Mais de 18 meses

Permite que a pele do bebê respire

Permite que a pele do bebê respire

Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.

Bico extrafirme

Bico extrafirme

O bico extrafirme acompanha o formato individual do palato, dos dentes e das gengivas.

Bico feito de silicone próprio para alimentos

Bico feito de silicone próprio para alimentos

Optamos pelo material de silicone para os bicos ultra soft e ultra air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.7

de 5

18

Críticas

94%

recomendam este produto

3
2

09/02/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Muito confortável de usar..

Bem confortável pra usar, encaixe perfeito na boca..

Prós

Perfeita em tudo..

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 suavizador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 suavizador

13/09/2021

Brasil

Brasil

Produto excelente.

O produto é ótimo e a caixa esterilizadora é muito prática, me ajuda muito na hora da limpeza.

Prós

Qualidade, praticidade na limpeza

Contras

nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/12 suavizador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/12 suavizador

29/07/2021

Brasil

Brasil

Qualidade

Além de um design lindo, super resistente e de ótima qualidade! Chupetas recomendadíssimas.

Prós

Qualidade

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/11 suavizador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/11 suavizador

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Avisos legais

  1. Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.