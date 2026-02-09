Descontinuado
Bico extrafirme
Ortodôntica e livre de BPA
Embalagem com 2 unidades
para 18 meses ou mais
Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.
O bico extrafirme acompanha o formato individual do palato, dos dentes e das gengivas.
Optamos pelo material de silicone para os bicos ultra soft e ultra air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.
4.7
de 5
18
Críticas
94%
recomendam este produto
LipeSC
09/02/2026
Brasil
Comprador verificado
Muito confortável de usar..
Bem confortável pra usar, encaixe perfeito na boca..
Prós
Perfeita em tudo..
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 suavizador
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 suavizador
AnCaSo
13/09/2021
Brasil
Produto excelente.
O produto é ótimo e a caixa esterilizadora é muito prática, me ajuda muito na hora da limpeza.
Prós
Qualidade, praticidade na limpeza
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/12 suavizador
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/12 suavizador
Dim2
29/07/2021
Brasil
Qualidade
Além de um design lindo, super resistente e de ótima qualidade! Chupetas recomendadíssimas.
Prós
Qualidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/11 suavizador
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF349/11 suavizador
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.