Descontinuado
Esterilizar em qualquer lugar
Mata 99,9% dos germes
Fácil de usar
5 coletores de 100 ciclos
Cada coletor reutilizável de esterilização a vapor para micro-ondas pode ser usado para esterilizar mamadeiras, extratores de leite e outros produtos para bebês em apenas 90 segundos*
Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.
Cada coletor inclui uma marcação para você controlar facilmente o número de vezes que cada coletor foi usado.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Liliquinha
28/10/2020
Brasil
Adorei!
Muito prático principalmente para viagens, fácil utilização. Em casa utilizo o esterilizador para micro-ondas mas não deixo faltar esses sacos no kit da minha bebê!
Prós
praticidade
Contras
não tem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Coletores esterilizadores a vapor para micro-ondas
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Coletores esterilizadores a vapor para micro-ondas
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Para micro-ondas com até voltagem de até 1.100 W