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  • Esterilização fácil e rápida em qualquer lugar e momento
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Descontinuado

Philips AventColetores esterilizadores a vapor para micro-ondas

SCF297/05

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Esterilização fácil e rápida em qualquer lugar e momento
Coletores de esterilização Philips Avent a vapor para micro-ondas são a forma mais fácil, rápida e eficaz para garantir que você sempre tenha mamadeiras e produtos esterilizados onde quer que você vá. Com os coletores, as mamadeiras podem ser esterilizadas no micro-ondas em apenas 90 segundos.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Esterilização fácil e rápida em qualquer lugar e momento

  • Esterilizar em qualquer lugar

  • Mata 99,9% dos germes

  • Fácil de usar

  • 5 coletores de 100 ciclos

Esterilização a vapor no micro-ondas em apenas 90 segundos

Esterilização a vapor no micro-ondas em apenas 90 segundos

Cada coletor reutilizável de esterilização a vapor para micro-ondas pode ser usado para esterilizar mamadeiras, extratores de leite e outros produtos para bebês em apenas 90 segundos*

Elimina 99,9% dos germes e bactérias

Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.

Marcação para registrar os usos do coletor

Marcação para registrar os usos do coletor

Cada coletor inclui uma marcação para você controlar facilmente o número de vezes que cada coletor foi usado.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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5.0

de 5

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Aval.

100%

recomendam este produto

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28/10/2020

Brasil

Brasil

Adorei!

Muito prático principalmente para viagens, fácil utilização. Em casa utilizo o esterilizador para micro-ondas mas não deixo faltar esses sacos no kit da minha bebê!

Prós

praticidade

Contras

não tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Coletores esterilizadores a vapor para micro-ondas

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Para micro-ondas com até voltagem de até 1.100 W