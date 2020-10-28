Esterilização fácil e rápida em qualquer lugar e momento

Coletores de esterilização Philips Avent a vapor para micro-ondas são a forma mais fácil, rápida e eficaz para garantir que você sempre tenha mamadeiras e produtos esterilizados onde quer que você vá. Com os coletores, as mamadeiras podem ser esterilizadas no micro-ondas em apenas 90 segundos.