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  • Copos antivazamento
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Descontinuado

Philips AventBicos macios

SCF252

2.9
| (7) Críticas
Copos antivazamento
Os bicos macios Philips Avent foram desenvolvidos pensando nas gengivas delicadas de seu bebê e são ideais para a transição entre a amamentação e o copo. Contam com uma válvula antivazamento de patente pendente que facilita a substituição.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Copos antivazamento

  • Copo antivazamento

  • Seis meses ou mais

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

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O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.

Copo livre de BPA

Copo livre de BPA

Esse copo Philips Avent é feito de material livre de BPA.

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Críticas

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2.9

de 5

7

Críticas

4

31/08/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente Produto!

[Employee of philipsglobal] Para os pequeninos em transição, a adaptação a este bico é muito rápida. Muito bom!

Prós

Material

Contras

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para SCF252/05 Bicos macios e resistentes a mordidas

Esta avaliação foi feita para SCF252/05 Bicos macios e resistentes a mordidas

26/05/2017

Brasil

Brasil

Este produto possui excelente característica

Excelente meu bb adora e fora a bagunça que evita.a

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios

12/09/2017

Brasil

Brasil

Dificil para Higiênizar

Comprei o copo pinguim, realmente não vaza, conforme descrito na embalagem, em compensação o bico com pouco tempo de usou ficou amarelo, não desencarde de jeito nenhum e dentro criou um lodo, como se fosse bolor na passagem do líquido, já tentei limpar de várias formas e não consegui.

Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 