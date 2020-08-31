Descontinuado
SCF252
Copo antivazamento
Seis meses ou mais
.
O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.
Esse copo Philips Avent é feito de material livre de BPA.
2.9
de 5
7
Críticas
31/08/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente Produto!
[Employee of philipsglobal] Para os pequeninos em transição, a adaptação a este bico é muito rápida. Muito bom!
Prós
Material
Contras
Nenhuma
Esta avaliação foi feita para SCF252/05 Bicos macios e resistentes a mordidas
Esta avaliação foi feita para SCF252/05 Bicos macios e resistentes a mordidas
Patty30
26/05/2017
Brasil
Este produto possui excelente característica
Excelente meu bb adora e fora a bagunça que evita.a
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios
ThataCaetano
12/09/2017
Brasil
Dificil para Higiênizar
Comprei o copo pinguim, realmente não vaza, conforme descrito na embalagem, em compensação o bico com pouco tempo de usou ficou amarelo, não desencarde de jeito nenhum e dentro criou um lodo, como se fosse bolor na passagem do líquido, já tentei limpar de várias formas e não consegui.
Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios
Esta avaliação foi feita para SCF252 Bicos macios
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.