Descontinuado
Permite que a pele do seu bebê respire
0 a 6 meses
Ortodôntica e livre de BPA
Embalagem com 2 unidades
A Ultra Air é projetada para permitir o maior fluxo de ar para que a pele sensível do seu bebê possa respirar.
Graças ao design respirável da chupeta e ao fluxo máximo de ar, a pele sensível do seu bebê permanece seca.
A proteção da Ultra Air é leve, com bordas arredondadas para o conforto do seu bebê.
4.9
de 5
56
Críticas
98%
recomendam este produto
Lipe-sc
25/05/2026
Brasil
Chupeta Maravilhosa
Chupeta maravilhosa, uso toda noite pra dormi.. Bico muito macio, encaixa perfeito..
Prós
Excelente Produto
Contras
N possui..
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Date of Use 2026-05-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Date of Use 2026-05-21
Kenia.adriane
30/04/2021
Brasil
Macia
Ganhei essa chupeta e depois disso só uso ela, muito boa e eficiente
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
09/11/2020
Brasil
Produto maravilhoso
Essas chupetas são ótimas! Comprei para o meu afilhado e ele se adaptou muito bem
Prós
Fácil de esterilizar
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft para bebês dos 0 aos 6 meses e dos 6 aos 18 meses.
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso
A marca nº 1 em chupetas no mundo
Fabricante do ano de 2014