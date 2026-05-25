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  • Uma chupeta leve e respirável
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Descontinuado

Philips AventChupeta Ultra Air

SCF244/20

4.9
| (56) Críticas | 98% recomendam este produto
Uma chupeta leve e respirável
Acalme seu bebê com uma chupeta que deixa a pele respirar. A Philips Avent Ultra Air tem orifícios extragrandes para manter a pele seca. Sua proteção leve foi projetada para o máximo fluxo de ar. Disponível em várias cores e formatos.
Ver todos os benefícios

Orifícios grandes permitem que a pele do seu bebê respire

Uma chupeta leve e respirável

  • Permite que a pele do seu bebê respire

  • 0 a 6 meses

  • Ortodôntica e livre de BPA

  • Embalagem com 2 unidades

Quatro orifícios de ventilação grandes.

Quatro orifícios de ventilação grandes.

A Ultra Air é projetada para permitir o maior fluxo de ar para que a pele sensível do seu bebê possa respirar.

A pele permanece seca enquanto o bebê usa a chupeta

A pele permanece seca enquanto o bebê usa a chupeta

Graças ao design respirável da chupeta e ao fluxo máximo de ar, a pele sensível do seu bebê permanece seca.

Bordas arredondadas para uso confortável da chupeta

Bordas arredondadas para uso confortável da chupeta

A proteção da Ultra Air é leve, com bordas arredondadas para o conforto do seu bebê.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

56

Críticas

98%

recomendam este produto

3
2

25/05/2026

Brasil

Brasil

Chupeta Maravilhosa

Chupeta maravilhosa, uso toda noite pra dormi.. Bico muito macio, encaixa perfeito..

Prós

Excelente Produto

Contras

N possui..

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador

Date of Use 2026-05-21

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador

Date of Use 2026-05-21

30/04/2021

Brasil

Brasil

Macia

Ganhei essa chupeta e depois disso só uso ela, muito boa e eficiente

Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air

Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air

09/11/2020

Brasil

Brasil

Produto maravilhoso

Essas chupetas são ótimas! Comprei para o meu afilhado e ele se adaptou muito bem

Prós

Fácil de esterilizar

Contras

nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air

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Avisos legais

  1. Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft para bebês dos 0 aos 6 meses e dos 6 aos 18 meses.

  2. Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso

  3. A marca nº 1 em chupetas no mundo

  4. Fabricante do ano de 2014