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Philips Avent SCF213/20 ultra soft pacifier
Descontinuado
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SCF213/20
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Instruções de uso - English (US)
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Eu li notícias sobre chupetas e BPA. Como você confirma que as chupetas Philips Avent são livres de BPA?
É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?
Por que os bicos e as chupetas Avent são feitos de silicone, e não de látex?
Como interromper o uso das chupetas Philips Avent
Por quanto tempo uma chupeta Philips Avent pode ser usada?