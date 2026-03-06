Descontinuado
SCF156/01
Médio (21mm)
2 unidades
Os protetores para mamilos Philips Avent foram desenvolvidos para uso somente quando os mamilos estão doloridos ou rachados, devendo ser usados sob recomendação médica.
O bebê pode fazer a pega correta facilmente abocanhando o protetor para criar uma vedação.
Os protetores para mamilos Philips Avent são compostos por silicone ultrafino, isento de odor e sabor.
Críticas
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
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