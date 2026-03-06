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Descontinuado

Philips AventProtetor para mamilos

SCF156/00

Ajuda você a amamentar por mais tempo
Composto por silicone macio ultrafino isento de sabor e odor, o protetor para mamilos Philips Avent SCF156/00 protege mamilos doloridos e rachados durante a amamentação.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

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Cuida dos seus seios e protege os mamilos machucados

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  • Pequeno (15mm)

  • 2 unidades

Protege os mamilos doloridos durante a amamentação

Os protetores para mamilos Philips Avent foram desenvolvidos para uso somente quando os mamilos estão doloridos ou rachados, devendo ser usados sob recomendação médica.

Fácil de fazer a pega correta para o bebê

O bebê pode fazer a pega correta facilmente abocanhando o protetor para criar uma vedação.

Fabricado com silicone ultrafino, isento de odor e sabor

Os protetores para mamilos Philips Avent são compostos por silicone ultrafino, isento de odor e sabor.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Esta seção contém opiniões do consumidor sobre o produto. A Philips se dissocia do conteúdo inserido pelos consumidores nesta seção e, consequentemente, qualquer informação técnica e/ou conselho sobre o uso do produto nela incluído não se destina a ser uma informação oficial da Philips.