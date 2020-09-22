Descontinuado
SCF155
Lavável
Absorvem a umidade da pele e a mantém sob o forro à prova de vazamento.
Antideslizante devido às fitas adesivas, que mantém os absorventes no lugar.
Desenvolvido em colaboração com uma parteira e uma consultora de amamentação que apoia mães com o aleitamento materno há 20 anos.
1.8
de 5
10
Críticas
Cris_1982
22/09/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Este produto é muito bom.
[Employee of philipsglobal] Este produto é de boa qualidade, útil e atendeu bem a minha necessidade, tanto que comprei mais de uma vez.
Prós
Reutilizável e de boa qualidade.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio
Sim, eu recomendo este produto
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JulianaKanashiro
03/11/2016
Brasil
Excelente
Durável, confortável e discreto. Não suporta o dia todo.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Daianafeijo
12/11/2019
Brasil
Ruim
Comprei os absorventes laváveis da Avent acreditando que seria uma boa escolha (no meu primeiro filho, há 5 anos atrás, também utilizei e me atenderam super bem, sem vazamentos). Porém, me encontro decepcionada com a qualidade desses. Eu colo os absorventes e em menos de 2 minutos já começam a vazar. As vezes duram 15 min. Nunca mais que isso. As vezes eu coloco quando vou amamentar, aí nesses casos é na hora que vaza. No início, na primeira semana de uso estava super bem, mas agora com um mês, está como comentei acima, 5 a 15 minutos após colocar meu sutiã já umedece. Se dou de mamar encharca minha blusa. É de passar vergonha. Acredito que a qualidade caiu muito!
Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.