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Descontinuado

Philips AventAbsorventes para seio

SCF155

1.8
| (10) Críticas
Conforto com segurança
Os absorventes laváveis para seios Philips Avent SCF155/06 possuem revestimento macio e suave em puro algodão, e uma camada que absorve a umidade da pele e a mantêm sob o forro à prova de vazamento.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Produtos compatíveis
Esterilizador de mamadeiras

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SCF291/01

Discos absorventes para seios com maciez e absorção extras

Conforto com segurança

  • Lavável

Extra macio e absorvente

Absorvem a umidade da pele e a mantém sob o forro à prova de vazamento.

Antideslizante com fitas adesivas

Antideslizante devido às fitas adesivas, que mantém os absorventes no lugar.

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Desenvolvido em colaboração com uma parteira e uma consultora de amamentação que apoia mães com o aleitamento materno há 20 anos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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1.8

de 5

10

Críticas

4
3
2

22/09/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Este produto é muito bom.

[Employee of philipsglobal] Este produto é de boa qualidade, útil e atendeu bem a minha necessidade, tanto que comprei mais de uma vez.

Prós

Reutilizável e de boa qualidade.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio

03/11/2016

Brasil

Brasil

Excelente

Durável, confortável e discreto. Não suporta o dia todo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio

12/11/2019

Brasil

Brasil

Ruim

Comprei os absorventes laváveis da Avent acreditando que seria uma boa escolha (no meu primeiro filho, há 5 anos atrás, também utilizei e me atenderam super bem, sem vazamentos). Porém, me encontro decepcionada com a qualidade desses. Eu colo os absorventes e em menos de 2 minutos já começam a vazar. As vezes duram 15 min. Nunca mais que isso. As vezes eu coloco quando vou amamentar, aí nesses casos é na hora que vaza. No início, na primeira semana de uso estava super bem, mas agora com um mês, está como comentei acima, 5 a 15 minutos após colocar meu sutiã já umedece. Se dou de mamar encharca minha blusa. É de passar vergonha. Acredito que a qualidade caiu muito!

Esta avaliação foi feita para SCF155 Absorventes para seio

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 