Permite que a pele do seu bebê respire
Ortodôntica e livre de BPA
1 pacote
0 a 6 meses
Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.
Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra Soft e Ultra Air.
Optamos pelo material de silicone para os bicos ultra soft e ultra air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.
4.9
de 5
56
Críticas
98%
recomendam este produto
Lipe-sc
25/05/2026
Brasil
Chupeta Maravilhosa
Chupeta maravilhosa, uso toda noite pra dormi.. Bico muito macio, encaixa perfeito..
Prós
Excelente Produto
Contras
N possui..
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Date of Use 2026-05-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Date of Use 2026-05-21
Kenia.adriane
30/04/2021
Brasil
Macia
Ganhei essa chupeta e depois disso só uso ela, muito boa e eficiente
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
09/11/2020
Brasil
Produto maravilhoso
Essas chupetas são ótimas! Comprei para o meu afilhado e ele se adaptou muito bem
Prós
Fácil de esterilizar
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso