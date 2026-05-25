Descontinuado
4.9
de 5
56
Críticas
98%
recomendam este produto
Lipe-sc
25/05/2026
Brasil
Chupeta Maravilhosa
Chupeta maravilhosa, uso toda noite pra dormi.. Bico muito macio, encaixa perfeito..
Prós
Excelente Produto
Contras
N possui..
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Date of Use 2026-05-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Date of Use 2026-05-21
Kenia.adriane
30/04/2021
Brasil
Macia
Ganhei essa chupeta e depois disso só uso ela, muito boa e eficiente
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
09/11/2020
Brasil
Produto maravilhoso
Essas chupetas são ótimas! Comprei para o meu afilhado e ele se adaptou muito bem
Prós
Fácil de esterilizar
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air