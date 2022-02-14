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        Philips AventSCF032/17 Natural baby bottle

        SCF032/17

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        | (2) Críticas | 100% recomendam este produto
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        14/02/2022

        Brasil

        Brasil

        Muito Bom

        Nota 10, ótimo produto,eficiente e possível adequar a cada fase da criança.

        Prós

        Bico adequado para a fase da criança.

        Contras

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        Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Natural baby bottle

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        12/01/2022

        Brasil

        Brasil

        Ótimo produto!

        O que me chamou atenção foi que é Anti-cólica, esse foi o diferencial que encontrei nela. O bico é macio e simula o peito da mãe, acredito que por isso meu filho gostou. Só um detalhe poderiam fazer pra ficar perfeito, a marcação de ml poderia ser em alto relevo e não pintado, sem o perigo de sumir com o tempo.

        Prós

        Anti-cólica, esse foi o diferencial que vi em comparação a outras mamadeiras. O bico é macio e simula o peito da mãe.

        Contras

        Marcação de ml é pintado, pode sumir com o tempo. Poderia ser em alto relevo igual copo de medida. Aí, seria nota 10. Por enquanto, nota 9,9.

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