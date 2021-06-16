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Remoção de pelos
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Lumea Essential Sistema IPL de remoção de pelos
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Há algum efeito colateral do uso do Philips Lumea?
Como seleciono a intensidade correta do Lumea para mim?
Como me preparo para um tratamento com o Philips Lumea?
O Philips Lumea é adequado para todos os tons de pele e cores de pelos do corpo?
Posso obter resultados mais rápidos se eu usar o Philips Lumea com mais frequência?
Lumea IPLPano para limpeza
As luzes do meu Philips Lumea estão piscando
O Lumea exala cheiro de queimado durante o tratamento
Sinto desconforto ou dor na pele com o Philips Lumea
Meu Philips Lumea não está piscando
Não tenho resultados esperados com o Philips Lumea
A bateria do Philips Lumea acaba muito rápido
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