Descontinuado
Somente para uso no corpo
15 minutos para pernas
Vida útil <gt/>100.000 flashes de luz
Cordão elétrico extralongo
O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.
Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele macia e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.
O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com eficiência e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2.000 voluntários.
Prémios
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
walmarcia
05/04/2021
Brasil
ÓTIMO, ESTOU AMANDO
cumpre o que promete, faz uma linda depilaçao sem dor, o manual tambem e muito intuitivo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL Hair removal device
Sim, eu recomendo este produto
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