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Descontinuado

Lumea EssentialSistema IPL de remoção de pelos

SC1991/00

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

1 prémio

A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos
O Philips Lumea IPL faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os flashes de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele lisinha todos os dias.
Ver todos os benefícios

para você ter uma pele macia em casa

A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos

  • Somente para uso no corpo

  • 15 minutos para pernas

  • Vida útil &lt;gt/>100.000 flashes de luz

  • Cordão elétrico extralongo

Sua pele macia todos os dias

Sua pele macia todos os dias

O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço

Eficiência sem esforço

Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele macia e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.

Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com eficiência e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2.000 voluntários.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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100%

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05/04/2021

Brasil

Brasil

ÓTIMO, ESTOU AMANDO

cumpre o que promete, faz uma linda depilaçao sem dor, o manual tambem e muito intuitivo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL Hair removal device

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