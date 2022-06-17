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Descontinuado

Shaver series 6000Barbeador elétrico seco/molhado

S6610/11

4.4
| (15) Críticas

2 Prémios

Reduz a irritação da pele
A série 6000 da Philips oferece um barbear perfeito e reduz a irritação da pele ao mesmo tempo. Ela tem revestimento antifricção que cria uma superfície suave, deslizando facilmente sobre a pele para reduzir a irritação.
Ver todos os benefícios

com camada antifricção

Reduz a irritação da pele

  • Lâminas MultiPrecision

  • Camada antifricção

  • Cabeças MultiFlex

  • Modo protetor

Lâminas MultiPrecision aparam até mesmo pelos curtos com eficiência

Lâminas MultiPrecision aparam até mesmo pelos curtos com eficiência

Obtenha um barbear rápido e rente. As lâminas MultiPrecision levantam pelos longos e curtos para apará-los em apenas alguns movimentos.

Camada antifricção para um barbear suave e sem esforço

Camada antifricção para um barbear suave e sem esforço

Um revestimento especial aplicado aos anéis de corte foi projetado para reduzir o atrito com a pele, criando um barbear suave e sem esforço que minimiza a irritação cutânea.

Cinco direções ajustáveis ao contorno do rosto para um barbear confortável

Cinco direções ajustáveis ao contorno do rosto para um barbear confortável

Cabeças Flex em cinco direções com cinco movimentos independentes se ajustam ao contorno do rosto e permitem que o barbeador deslize sobre a pele confortavelmente com o mínimo de resistência.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-1679547
  • Award image AWARD-3620246

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

15

Críticas

1

17/06/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto excelente

Produto tem um modo de operação de baixa rotação pra quem tem a pele mais sensisivel, tendo assim mais conforto no barbear.

Prós

Boa duração da bateria, prova d'agua, boa qualidade do produto

Contras

Preço elevado

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6610/11 Wet and dry electric shaver

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07/09/2021

Brasil

Brasil

Excelente Produto

Excelente produto. Cumpre o que promete, não machuca a pele e deixa uma ótima aparencia de barba feita. Recomendo!!!

Prós

Otimo design, corte e bateria

Contras

Nenhum

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6610/11 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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15/06/2021

Brasil

Brasil

Produto excelente

Ótimo aparelho, não irrita a pele, fácil de usar bem ergonômico vale muito a pena

Prós

todas

Contras

até agora nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6610/11 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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