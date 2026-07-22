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Philips Barbeador Compacto- Série 500Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado

S595/05

5
| (18) Críticas | 100% recomendam este produto

2 Prémios

Barbear rente
Com design compacto, o barbeador proporciona um barbear rente e prático, ideal para quem quer manter a boa aparência em qualquer lugar.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

até em movimento

Barbear rente

  • Lâminas SteelPrecision

  • Tecnologia Levanta e Corta

  • Cabeças flutuantes 3D

  • Motor potente

Barba bem-feita, onde quer que esteja

Barba bem-feita, onde quer que esteja

O nosso sistema de barbear giratório Levanta e Corta exclusivo levanta suavemente o pelo da raiz sem cortar a pele, resultando em uma barba bem-feita.

Eficiência em todas as direções

Eficiência em todas as direções

Nossas lâminas SteelPrecision giratórias de 360 graus cortam pelos que crescem em diferentes direções. Com 3.000.000 movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido a qualquer hora, em qualquer lugar.

Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

Projetadas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flutuantes 3D flutuam em três direções para um contato ideal com a pele, garantindo um barbear confortável.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD152

Críticas

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5.0

de 5

18

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto excelente!

Produto de excelente qualidade, pratico e portátil. Bateria dura muitas barbas e se mantêm perfeita para novo uso.

Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado

Date of Use 2026-05-21

Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado

Date of Use 2026-05-21

15/02/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Espetacular!

Gostei do produto, compacto leve, barbea bem, boa duração da bateria...tudo ok! Unico ponto que vejo como oportunidade de melhoria é abrir a tampa para limpeza das laminas de corte, é bem dificil e demorado para abrir...pensem em algo para melhorar, mas isso não invalida a minha maxima de avaliação.

Prós

pratico, compacto, carrega rápido, perfeito para viagens, e com otima qualidade no barbear.

Contras

remover a tampa para limpeza das laminas, poderia ser mais facil.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado

03/02/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

EXCELENTE

Melhor barbeador que comprei até hoje, deixa os maiores e mais caros no chinelo. Apenas a bateria não dura muito, mas dá pra fazer uma barba completa. O cado do carregador poderia ser USB-C na entrada do aparelho e não uma entrada proprietária.

Prós

Compacto e eficiente

Contras

Bateria e entrada de carregamento.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 