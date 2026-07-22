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Lâminas SteelPrecision
Tecnologia Levanta e Corta
Cabeças flutuantes 3D
Motor potente
O nosso sistema de barbear giratório Levanta e Corta exclusivo levanta suavemente o pelo da raiz sem cortar a pele, resultando em uma barba bem-feita.
Nossas lâminas SteelPrecision giratórias de 360 graus cortam pelos que crescem em diferentes direções. Com 3.000.000 movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido a qualquer hora, em qualquer lugar.
Projetadas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flutuantes 3D flutuam em três direções para um contato ideal com a pele, garantindo um barbear confortável.
Prémios
5.0
de 5
18
Críticas
100%
recomendam este produto
mmcirino
22/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto excelente!
Produto de excelente qualidade, pratico e portátil. Bateria dura muitas barbas e se mantêm perfeita para novo uso.
Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado
Date of Use 2026-05-21
Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado
Date of Use 2026-05-21
Arlindoloj
15/02/2026
Brasil
Comprador verificado
Espetacular!
Gostei do produto, compacto leve, barbea bem, boa duração da bateria...tudo ok! Unico ponto que vejo como oportunidade de melhoria é abrir a tampa para limpeza das laminas de corte, é bem dificil e demorado para abrir...pensem em algo para melhorar, mas isso não invalida a minha maxima de avaliação.
Prós
pratico, compacto, carrega rápido, perfeito para viagens, e com otima qualidade no barbear.
Contras
remover a tampa para limpeza das laminas, poderia ser mais facil.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado
FlaVio C
03/02/2026
Brasil
Comprador verificado
EXCELENTE
Melhor barbeador que comprei até hoje, deixa os maiores e mais caros no chinelo. Apenas a bateria não dura muito, mas dá pra fazer uma barba completa. O cado do carregador poderia ser USB-C na entrada do aparelho e não uma entrada proprietária.
Prós
Compacto e eficiente
Contras
Bateria e entrada de carregamento.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Barbeador Compacto- Série 500 S595/05 Shaver elétrico compacto para uso seco ou molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.