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  • Barbear potente, suave para a pele
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Descontinuado

Shaver series 5000Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S5582/20

4.4
| (168) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear potente, suave para a pele
A série 5000 da Philips proporciona um barbear potente, cortando ainda mais pelos a cada movimento. Equipado com a avançada tecnologia SkinIQ, o barbeador detecta e se adapta à densidade do seu pelo, proporcionando mais conforto.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

com tecnologia SkinIQ

Barbear potente, suave para a pele

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Power Adapt

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Aparador retrátil integrado

Mais desempenho de corte em cada passada

Mais desempenho de corte em cada passada

Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiadoras deste barbeador Philips completam até 90.000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passada** para um acabamento limpo e confortável.

Um barbeador capaz de domar barbas

Um barbeador capaz de domar barbas

O barbeador elétrico possui sensor facial inteligente que detecta a densidade de pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta automaticamente a potência de corte para um barbear suave e sem esforço.

Segue os contornos do rosto

Segue os contornos do rosto

Projetado para seguir os contornos do rosto, este barbeador elétrico Philips tem cabeças totalmente flexíveis que giram 360 graus para um barbear completo e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

168

Críticas

86%

recomendam este produto

22/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Praticidade no barbear

É muito prático. Utilizo barbeadores elétricos Philips há bastante tempo e este foi o melhor de todos.

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-02

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-02

14/05/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Leve, eficiente e com design incrível

Produto, além de leve e muito eficiente, possui um design fantástico.

Prós

Leveza, praticidade e eficiência

Contras

preço

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-02

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-02

11/05/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Olá! O motivo da minha nota, envolve principalmente o conforto ao barbear mas, também a facilidade em limpar o aparelho e por ter uma recarga super rápida!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-03-15

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2026-03-15

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. Testado em comparação com a Série 3000 da Philips.