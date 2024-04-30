Descontinuado
Sistema de lâminas ComfortCut
30 min. uso s/ fio/8h de carga
Aparador preciso SmartClick
Barbear rente sem cortes e arranhões. Nosso sistema de lâminas ComfortCut com cabeças arredondadas, desliza suavemente, protegendo a sua pele.
Escolha como prefere se barbear. Com o selo Aquatec seco/molhado, você pode optar por um barbear a seco rápido e confortável. Ou, se preferir, você pode barbear-se com a pele molhada (usando gel ou espuma) — até mesmo no chuveiro.
Barbear confortável, com a pele seca ou molhada. Nosso sistema de lâmina ComfortCut com cabeças arredondadas desliza suavemente sobre a pele, protegendo-a de cortes e arranhões.
Prémios
4.2
de 5
187
Críticas
84%
recomendam este produto
EPEMEO
30/04/2024
Brasil
BARBEADOR TOP
Muito bom barbeador ,tenho pele sensivel , nao da irritaçao nem encrava barba .
Prós
Nao da irritaçao nem encrava. Corte perfeito pele macia.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver
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Jheffs
14/11/2021
Brasil
Espetacular
Corte preciso e rápido. Produto de fácil limpeza. À prova d'agua.
Prós
Pode usar com água.
Contras
necessário de 6 à 8 horas de recarga para obter 100% da bateria.
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Moura2021
28/03/2021
Brasil
Excelente produto
Recomendo a todos Um dos melhores que comprei até hoje
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Protege 10 vezes mais em comparação com uma lâmina comum; teste feito em 2015 na Alemanha, após 21 dias de adaptação