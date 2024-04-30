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Descontinuado

Shaver series 5000Barbear rente e preciso

S5050/04

4.2
| (187) Críticas | 84% recomendam este produto

2 Prémios

Pele molhada ou seca, barbear com proteção
O barbeador Aquatouch protege sua pele durante o barbear. Nossos sistema de lâminas ComfortCut com perfil arredondado das cabeças deslizem com suavidade; projetado para a proteção contra a irritação da pele.
Ver todos os benefícios

Protege 10 vezes mais em comparação às lâminas convencionais

Pele molhada ou seca, barbear com proteção

  • Sistema de lâminas ComfortCut

  • 30 min. uso s/ fio/8h de carga

  • Aparador preciso SmartClick

O perfil arredondado das cabeças foi desenvolvido para proteger sua pele

O perfil arredondado das cabeças foi desenvolvido para proteger sua pele

Barbear rente sem cortes e arranhões. Nosso sistema de lâminas ComfortCut com cabeças arredondadas, desliza suavemente, protegendo a sua pele.

Barbear seco confortável ou molhado refrescante com o Aquatec

Barbear seco confortável ou molhado refrescante com o Aquatec

Escolha como prefere se barbear. Com o selo Aquatec seco/molhado, você pode optar por um barbear a seco rápido e confortável. Ou, se preferir, você pode barbear-se com a pele molhada (usando gel ou espuma) — até mesmo no chuveiro.

As bordas arredondadas deslizam suavemente pela pele para um barbear com proteção

As bordas arredondadas deslizam suavemente pela pele para um barbear com proteção

Barbear confortável, com a pele seca ou molhada. Nosso sistema de lâmina ComfortCut com cabeças arredondadas desliza suavemente sobre a pele, protegendo-a de cortes e arranhões.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-961262
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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.2

de 5

187

Críticas

84%

recomendam este produto

30/04/2024

Brasil

Brasil

BARBEADOR TOP

Muito bom barbeador ,tenho pele sensivel , nao da irritaçao nem encrava barba .

Prós

Nao da irritaçao nem encrava. Corte perfeito pele macia.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

14/11/2021

Brasil

Brasil

Espetacular

Corte preciso e rápido. Produto de fácil limpeza. À prova d'agua.

Prós

Pode usar com água.

Contras

necessário de 6 à 8 horas de recarga para obter 100% da bateria.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

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28/03/2021

Brasil

Brasil

Excelente produto

Recomendo a todos Um dos melhores que comprei até hoje

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Avisos legais

  1. Protege 10 vezes mais em comparação com uma lâmina comum; teste feito em 2015 na Alemanha, após 21 dias de adaptação