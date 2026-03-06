Descontinuado
S2WT/00
Áudio de alta resolução
Intra-auriculares
Protetores de silicone ultramacios
Cabo chato
O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.
Cada driver do alto-falante é cuidadosamente selecionado, ajustado e testado antes de ser emparelhado para garantir um som mais balanceado e natural. Nesses drivers de 13,5mm são usados imãs de neodímio de alta potência, proporcionando graves profundos e de impacto, média frequência transparente e altas frequências refinadas.
A arquitetura semifechada da parte traseira combinada com drivers amplos e de alta qualidade garante maior extensão dos graves; já o design em si foi aperfeiçoado para reduzir o vazamento do som. Os canais frontais de equalização da pressão propiciam um som mais detalhado e balanceado que reduz o efeito de obstrução para uma qualidade de som mais natural.
Prémios
Críticas