ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade
  • Alta fidelidade, excelente qualidade

Descontinuado

Philips FidelioFone de ouvido com microfone

S2WT/00

1 prémio

Alta fidelidade, excelente qualidade
Os fones de ouvido Philips Fidelio S2 foram precisamente projetados para oferecer som natural e balanceado, revelando cada detalhe que o artista pretendia. Som incrível e um design leve e durável para real conforto e diversão onde quer que você vá.
Ver todos os benefícios

Onde quer que você vá

Alta fidelidade, excelente qualidade

  • Áudio de alta resolução

  • Intra-auriculares

  • Protetores de silicone ultramacios

  • Cabo chato

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.

Drivers de neodímio de 13,5mm de alta potência proporcionando som excepcional

Drivers de neodímio de 13,5mm de alta potência proporcionando som excepcional

Cada driver do alto-falante é cuidadosamente selecionado, ajustado e testado antes de ser emparelhado para garantir um som mais balanceado e natural. Nesses drivers de 13,5mm são usados imãs de neodímio de alta potência, proporcionando graves profundos e de impacto, média frequência transparente e altas frequências refinadas.

Design semifechado da parte traseira para equilíbrio do som e extensão dos graves

A arquitetura semifechada da parte traseira combinada com drivers amplos e de alta qualidade garante maior extensão dos graves; já o design em si foi aperfeiçoado para reduzir o vazamento do som. Os canais frontais de equalização da pressão propiciam um som mais detalhado e balanceado que reduz o efeito de obstrução para uma qualidade de som mais natural.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Prémios

  • Award image AWARD-961264

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.