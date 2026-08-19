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Shaver series 7000 SensoTouch Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Descontinuado
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RQ1180/17
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Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?
Como posso limpar meu barbeador Philips?
Como obter os melhores resultados com o barbeador Philips?
Qual espuma ou gel posso usar com meu barbeador Philips?
Posso carregar o barbeador após cada uso?
Tampa de proteção
ShaversEscova de limpeza
Shaver series 7000 Moldura de retenção da cabeça de corte
Shaver series 7000& 9000Parte inferior da unidade de corte
Meu Philips Jet Clean não limpa meu barbeador Philips
Meu barbeador Philips não está carregando