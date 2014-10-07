Descontinuado
RQ1180/17
DualPrecision e GyroFlex2D
50 min. uso s/ fio/1 h de carga
Aparador de precisão e estojo
As lâminas DualPrecision barbeiam confortavelmente pelos longos e curtos. 1. Ranhuras cortam pelos longos. 2. Orifícios cortam pelos curtos
O sistema de lâminas duplas integrado ao barbeador elétrico Philips levanta os pelos para cortá-los confortavelmente na região abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
O sistema GyroFlex 2D do barbeador se ajusta facilmente aos contornos do rosto, minimizando a pressão e a irritação para um barbear rente.
Prémios
3.6
de 5
17
Críticas
Leandrofr
07/10/2014
Brasil
Comprador verificado
Excelente Produto
Ótimo barbeador com uma pegada perfeita que facilita o uso Barbear perfeito a seco e um barbear extremamente confortável com espuma.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
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sucesso1
28/05/2012
Brasil
Bom desempenho
Apesar do uso não diário, o produto atende às expectativas, cumprindo o que promete. Única ressalva é quanto ao fato de não retirar os pelos mais resistentes de imediato, precisando ser usado sucessivas vezes na mesma área. Em último caso, já tive de recorrer ao uso da lâmina tradicional, para finalizar o barbear.
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alexandre77
27/05/2012
Brasil
Excelente o produto
Recomendo realiza de maneira rápida e prática o barbear já tive outro modelo mais simples e já era bom , agora com esse ficou bem melhor fazer a barba.
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
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