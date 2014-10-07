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  • Toque suave, pele macia
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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchBarbeador elétrico: uso seco/molhado

RQ1180/17

3.6
| (17) Críticas

1 prémio

Toque suave, pele macia
O Philips SHAVER series 7000 oferece um contato delicado para um barbear suave. O sistema GyroFlex 2D se ajusta facilmente aos contornos do rosto e remove até mesmo os pelos mais curtos com as lâminas DualPrecision.
Ver todos os benefícios

Toque suave, pele macia

  • DualPrecision e GyroFlex2D

  • 50 min. uso s/ fio/1 h de carga

  • Aparador de precisão e estojo

Ranhuras e orifícios de corte removem até os pelos mais curtos

Ranhuras e orifícios de corte removem até os pelos mais curtos

As lâminas DualPrecision barbeiam confortavelmente pelos longos e curtos. 1. Ranhuras cortam pelos longos. 2. Orifícios cortam pelos curtos

Lâminas com tecnologia Levanta e Corta para um barbear rente à pele

Lâminas com tecnologia Levanta e Corta para um barbear rente à pele

O sistema de lâminas duplas integrado ao barbeador elétrico Philips levanta os pelos para cortá-los confortavelmente na região abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Cabeças flexíveis de dois modos se ajustam facilmente aos contornos

Cabeças flexíveis de dois modos se ajustam facilmente aos contornos

O sistema GyroFlex 2D do barbeador se ajusta facilmente aos contornos do rosto, minimizando a pressão e a irritação para um barbear rente.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

17

Críticas

2

07/10/2014

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente Produto

Ótimo barbeador com uma pegada perfeita que facilita o uso Barbear perfeito a seco e um barbear extremamente confortável com espuma.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

28/05/2012

Brasil

Brasil

Bom desempenho

Apesar do uso não diário, o produto atende às expectativas, cumprindo o que promete. Única ressalva é quanto ao fato de não retirar os pelos mais resistentes de imediato, precisando ser usado sucessivas vezes na mesma área. Em último caso, já tive de recorrer ao uso da lâmina tradicional, para finalizar o barbear.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

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27/05/2012

Brasil

Brasil

Excelente o produto

Recomendo realiza de maneira rápida e prática o barbear já tive outro modelo mais simples e já era bom , agora com esse ficou bem melhor fazer a barba.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

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