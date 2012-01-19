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Descontinuado

Unidade de corte

RQ10/40

5
| (1) Aval.
Mantenha um barbear rente
A cada ano, suas lâminas percorrem uma distância correspondente à altitude do Monte Everest 10 vezes! Depois de tamanho esforço, até mesmo os melhores materiais perdem o fio. Mantenha o desempenho máximo do seu barbeador - Troque as cabeças uma vez a cada 2 anos.
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Mantenha um barbear rente

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Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.

Sistema de corte preciso

Sistema de corte preciso

O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.

As cabeças de corte Triple-Track oferecem uma superfície de barbear 50% maior

As cabeças de corte Triple-Track oferecem uma superfície de barbear 50% maior

As três camadas das cabeças de corte Triple-Track aumentam a superfície de barbear em 50% em relação a cabeças de corte padrão de uma única camada giratória.

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Críticas

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5.0

de 5

1

Aval.

4
3
2
1

19/01/2012

Brasil

Brasil

barbeador modelo HP 1616 / A

Navegando nesse site, achei interessante o aviso de trocar as cabeças dos barbeadores a cada 2 anos Tenho o modelo do barbeador acima (hp 1616 ) bem antigo, e já uso a uns 18 ANOS !!! (e acho qua ainda funciona muito bem !!) Talves pela ótima qualidade do produto aliado à limpesas regulares que faço o mantem em ótimo estado

Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidade de corte

Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidade de corte

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