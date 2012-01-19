Descontinuado
RQ10/40
Descontinuado
Em vez disso, compre o SH70
Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.
O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.
As três camadas das cabeças de corte Triple-Track aumentam a superfície de barbear em 50% em relação a cabeças de corte padrão de uma única camada giratória.
5.0
de 5
1
Aval.
MarcosCesar45
19/01/2012
Brasil
barbeador modelo HP 1616 / A
Navegando nesse site, achei interessante o aviso de trocar as cabeças dos barbeadores a cada 2 anos Tenho o modelo do barbeador acima (hp 1616 ) bem antigo, e já uso a uns 18 ANOS !!! (e acho qua ainda funciona muito bem !!) Talves pela ótima qualidade do produto aliado à limpesas regulares que faço o mantem em ótimo estado
Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidade de corte
Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidade de corte