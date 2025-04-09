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OneBlade: aparar, contornar e barbear
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OneBlade
Descontinuado
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QP2510/10
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Como sei que o Philips OneBlade está 100% carregado?
Como limpar o Philips OneBlade?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Posso usar o Philips OneBlade na pele seca ou molhada?
OneBlade& OneBlade Pro Tampa de proteção
OneBladePente para barba 1 mm
OneBladePente para barba de 2 mm
OneBladePente para barba 3 mm
OnebladePente para barba 5 mm
OneBlade Pente para aparar pelos do corpo de 3 mm
Plugue de energia
O carregador do meu Philips OneBlade não encaixa
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