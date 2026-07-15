Descontinuado
3 anos de garantia
Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Barbear, aparar e contornar
Para qualquer comprimento de pelo
2 pentes com encaixe para barba
Recarregável; pele seca ou molhada
Projetado para modelar a barba e aparar os pelos do corpo, o Philips OneBlade apara, modela e depila qualquer comprimento de pelos. Ele proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e a pontas arredondadas. E com um cortador que se move a 200 vezes por segundo, ele é eficiente mesmo em pelos mais compridos.
Apare sua barba com um comprimento preciso usando um dos 2 pentes para barba inclusos: 1 mm para uma barba rala e 2 mm para uma barba por fazer.
Conquiste linhas precisas em segundos com a lâmina dupla face que permite que você veja todos os pelos que está aparando.
Prémios
4.2
de 5
1386
Críticas
84%
recomendam este produto
igmj
15/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto Inovador!
👍 O Philips OneBlade é a escolha ideal para quem busca praticidade, trazendo inovação, conforto, confiança e sustentabilidade, sendo perfeito para quem deseja manter o estilo com rapidez e sem complicações. Estou muito satisfeito no cuidado com a minha barba. Sua tecnologia revolucionária permite aparar, contornar e raspar qualquer comprimento de pelo com eficiência e suavidade. E o mais importante, a lâmina não irrita a pele e também não encrava os pelos da barba.
Prós
O OneBlade é um aliado para quem quer estilo, rapidez e conforto sem abrir mão da praticidade e da sustentabilidade.
Contras
O OneBlade é excelente em praticidade e conforto, mas tem limitações na autonomia e no barbear super rente.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-28
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-28
13/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Recomendo o one blade
O produto cumpre o que tem como objetivo, a lâmina realmente não irrita a pele, não machuca e o funcionamento é bem suave sem problemas ou acidente com pele ou corte, eu vou fazer uso do produto sempre que possível, pelo que vejo a lâmina tem duração razoável, mas compensa muito pra quem tem sensibilidade a lâminas convencionais. Recomendo muito.
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-20
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto
Date of Use 2026-05-20
0x34
19/06/2026
Brasil
Comprador verificado
ótimo produto
muito prático e não é perigoso de usar, gostei bastante!
Prós
praticidade
Contras
o custo das lâminas são altos para realizar a troca
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto
Date of Use 2025-07-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto
Date of Use 2025-07-21
Cada lâmina dura até 4 meses para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de 2 vezes por semana. Os resultados reais podem variar.