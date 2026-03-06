PSG6026/20
Vapor contínuo e potente
Reservatório de 1,8 L removível e iluminado
Tecnologia que evita queimaduras em tecidos
Modelo compacto, leve e de fácil manuseio
Desligamento automático em casos de esquecimento
Com a tecnologia OptimalTEMP, você passa todos os tecidos com um único ajuste de temperatura, sem precisar alterar configurações. Esse sistema inteligente transforma o aparelho em um verdadeiro ferro a vapor que não queima roupa, oferecendo segurança até mesmo se for deixado sobre a roupa ou a tábua.
Este ferro a vapor resolve rugas profundas de forma ágil e intensa. A tecnologia OptimalTEMP ajusta automaticamente a temperatura e elimina o risco de danos aos tecidos, entregando um ferro a vapor que não queima a roupa, mesmo quando deixado apoiado sobre a peça. Você pode passar seda, algodão ou jeans com tranquilidade e sem necessidade de ajustes manuais.
Com o sistema Smart Calc Clean, o ferro avisa via luz quando precisa de descalcificação, evitando a necessidade de cartuchos extras. A limpeza é feita com o recipiente incluso, desobstruindo sem esforço e prolongando a vida útil do melhor ferro de passar.
Prémios
Críticas
Para todos os tipos de roupas que podem ser passadas