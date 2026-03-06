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  • Ferro a vapor de alta performance e praticidade
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PerfectCare série 6000Ferro a vapor

PSG6026/20

3 Prémios

Ferro a vapor de alta performance e praticidade
Conheça o ferro de passar roupas a vapor PerfectCare: com design compacto e tecnologia que evita queimaduras. Passe suas roupas com facilidade e segurança!
Ver todos os benefícios

Passe roupas com extrema facilidade e segurança

Ferro a vapor de alta performance e praticidade

  • Vapor contínuo e potente

  • Reservatório de 1,8 L removível e iluminado

  • Tecnologia que evita queimaduras em tecidos

  • Modelo compacto, leve e de fácil manuseio

  • Desligamento automático em casos de esquecimento

Tecnologia OptimalTEMP: o ferro a vapor que não queima roupa

Com a tecnologia OptimalTEMP, você passa todos os tecidos com um único ajuste de temperatura, sem precisar alterar configurações. Esse sistema inteligente transforma o aparelho em um verdadeiro ferro a vapor que não queima roupa, oferecendo segurança até mesmo se for deixado sobre a roupa ou a tábua.

Vapor potente, seguro e contínuo para remoção de vincos

Este ferro a vapor resolve rugas profundas de forma ágil e intensa. A tecnologia OptimalTEMP ajusta automaticamente a temperatura e elimina o risco de danos aos tecidos, entregando um ferro a vapor que não queima a roupa, mesmo quando deixado apoiado sobre a peça. Você pode passar seda, algodão ou jeans com tranquilidade e sem necessidade de ajustes manuais.

Durabilidade garantida com a função Smart Calc Clean

Com o sistema Smart Calc Clean, o ferro avisa via luz quando precisa de descalcificação, evitando a necessidade de cartuchos extras. A limpeza é feita com o recipiente incluso, desobstruindo sem esforço e prolongando a vida útil do melhor ferro de passar.

Especificações técnicas

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Prémios

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Avisos legais

  1. Para todos os tipos de roupas que podem ser passadas