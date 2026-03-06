Vapor potente, seguro e contínuo para remoção de vincos

Este ferro a vapor resolve rugas profundas de forma ágil e intensa. A tecnologia OptimalTEMP ajusta automaticamente a temperatura e elimina o risco de danos aos tecidos, entregando um ferro a vapor que não queima a roupa, mesmo quando deixado apoiado sobre a peça. Você pode passar seda, algodão ou jeans com tranquilidade e sem necessidade de ajustes manuais.