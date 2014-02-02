Descontinuado
PQ226/18
Barbear inteligente para maior confiança
O barbeador elétrico recarregável Philips PQ226 combina o sistema de barbear CloseCut com a exclusiva tecnologia Reflex Action. Você ficará mais confiante com uma melhor aparência todos os dias
Recarregável
Micro USB
As cabeças de corte importadas proporcionam um barbear confortável e rente à pele
Mantenha as lâminas afiadas do barbeador Philips rentes à pele para um barbear mais eficaz. As cabeças flutuantes seguem os contornos do rosto.
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço
1.8
de 5
4
Críticas
panga
02/02/2014
Brasil
as caracteristicas deste produto e otima
eu analiso como bom produto sai melhor que comprar quase todos os dias um aparelho descartavel
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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gilmarCarvalho
11/11/2013
Brasil
Ruim
Ruim, não faz a barba direito, deixa muitos pelos sem cortar, estou descepcionado.
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Matador
21/07/2013
Brasil
Não funciona como o prometido.
Boa tarde, fiz a aquisição do produto barbeador eletrico modelo PQ 226, estou desapontado, pois tinha da marca REMINGTON, que me serviu durante 2 anos e meio. O aparelho não faz a barba nem 50% do que o citado acima, francamente deixou a desejar, não sei se esta com algum problema, inclusive solicito endereço de assistencia tecnica, mas se me devolvesse o dinheiro ou 50% do que paguei pode recolher, pois não gostei.
Esta avaliação foi feita para PQ226/18 Barbeador elétrico
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Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.