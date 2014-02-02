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Descontinuado

Barbeador elétrico

PQ226/18

1.8

| (4) Críticas

Barbear inteligente para maior confiança

O barbeador elétrico recarregável Philips PQ226 combina o sistema de barbear CloseCut com a exclusiva tecnologia Reflex Action. Você ficará mais confiante com uma melhor aparência todos os dias

Ver todos os benefícios
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Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Barbear inteligente para maior confiança

  • Recarregável

  • Micro USB

Corte confortavelmente rente

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As cabeças de corte importadas proporcionam um barbear confortável e rente à pele

Segue os contornos do rosto

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Mantenha as lâminas afiadas do barbeador Philips rentes à pele para um barbear mais eficaz. As cabeças flutuantes seguem os contornos do rosto.

Sistema Autocontorno

Sistema Autocontorno

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Críticas

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1.8

de 5

4

Críticas

5
3
2

02/02/2014

Brasil

Brasil

as caracteristicas deste produto e otima

eu analiso como bom produto sai melhor que comprar quase todos os dias um aparelho descartavel

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ226/18 Barbeador elétrico

Sim, eu recomendo este produto

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11/11/2013

Brasil

Brasil

Ruim

Ruim, não faz a barba direito, deixa muitos pelos sem cortar, estou descepcionado.

Esta avaliação foi feita para PQ226/18 Barbeador elétrico

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21/07/2013

Brasil

Brasil

Não funciona como o prometido.

Boa tarde, fiz a aquisição do produto barbeador eletrico modelo PQ 226, estou desapontado, pois tinha da marca REMINGTON, que me serviu durante 2 anos e meio. O aparelho não faz a barba nem 50% do que o citado acima, francamente deixou a desejar, não sei se esta com algum problema, inclusive solicito endereço de assistencia tecnica, mas se me devolvesse o dinheiro ou 50% do que paguei pode recolher, pois não gostei.

Esta avaliação foi feita para PQ226/18 Barbeador elétrico

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 