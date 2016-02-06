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  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
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  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança
  • Um barbear refrescante que resgata sua confiança

Descontinuado

Barbeador elétrico

PQ206/18

4.7
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Um barbear refrescante que resgata sua confiança
O barbeador elétrico Philips PQ206 combina o sistema de barbear de corte rente com as cabeças independentemente móveis. Assim você fica mais seguro com a sua aparência todos os dias.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Um barbear refrescante que resgata sua confiança

  • Alimentado por bateria

  • Prático para transportar

Corte confortavelmente rente

Corte confortavelmente rente

As cabeças de corte importadas proporcionam um barbear confortável e rente à pele

Segue os contornos do rosto

Segue os contornos do rosto

Mantenha as lâminas afiadas do barbeador Philips rentes à pele para um barbear mais eficaz. As cabeças flutuantes seguem os contornos do rosto.

Lâminas autoafiadoras

Lâminas autoafiadoras

Lâminas autoafiadoras permitem longa duração de até dois anos.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

06/02/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

maravilhoso!

É BONITO,FÁCIL DE USAR,NÃO IRRITA A PELE.A DURAÇÃO DE CARGA É ÓTIMA. COM DUAS PILHAS RECARREGÁVEIS QUE USO DE 2100 MAH TEM UMA DURAÇÃO DE MAIS DE 10 DIAS, ISSO PORQUE MINHAS PILHAS JÁ TEM MAIS DE 3 ANOS DE USO E EU COSTUMO ME BARBEAR TODOS OS DIAS E LEVO AO MENOS UNS 10 MINUTOS EM MÉDIA DE USO POR DIA.( AS PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO).OS PRODUTOS DA PHILIPS SÃO MUITO DURÁVEIS,ESTE AINDA NÃO DEIXEI CAIR NO CHÃO PRA TESTAR,MAS COM CERTEZA UM DIA VAI CAIR AI DIGO SE RESISTIU COMO OS OUTROS PARELHOS QUE TENHO. JÁ TIVE OUTROS BARBEADORES,MAS ESSE ,APESAR DE SIMPLES, ME FACILITA MUITO,POR TER APENAS 2 LAMINAS É MAIS FÁCIL DE BARBEAR A PARTE INFERIOR DO QUEIXO E PESCOÇO,SE ADÉQUA MELHOR AOS CONTORNOS. ADOREI.SÓ TENHO UMA CRITICA, ALIÁS DUAS. ELE NÃO É A PROVA D'ÁGUA E NÃO ACOMPANHA UM ESTOJO PARA VIAGENS,E LOGO ESTE MODELO QUE É TOTALMENTE PORTÁTIL,UMA FALHA DA PHILIPS QUE OS MODELOS MAIORES,ATE OS APARADORES DE PELOS , COMPREI UM RECENTEMENTE POSSUEM.PODERIAM ME ENVIAR UMA.AH E PRA TERMINAR,QUASE NÃO FAZ BARULHO.DESLISA PELO ROSTO COMO SE NÃO TIVESSE NADA PASSANDO ,VC NÃO SENTE AS LAMINAS.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico

06/02/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

maravilhoso!

É BONITO,FÁCIL DE USAR,NÃO IRRITA A PELE.A DURAÇÃO DE CARGA É ÓTIMA. COM DUAS PILHAS RECARREGÁVEIS QUE USO DE 2100 MAH TEM UMA DURAÇÃO DE MAIS DE 10 DIAS, ISSO PORQUE MINHAS PILHAS JÁ TEM MAIS DE 3 ANOS DE USO E EU COSTUMO ME BARBEAR TODOS OS DIAS E LEVO AO MENOS UNS 10 MINUTOS EM MÉDIA DE USO POR DIA.( AS PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO).OS PRODUTOS DA PHILIPS SÃO MUITO DURÁVEIS,ESTE AINDA NÃO DEIXEI CAIR NO CHÃO PRA TESTAR,MAS COM CERTEZA UM DIA VAI CAIR AI DIGO SE RESISTIU COMO OS OUTROS PARELHOS QUE TENHO. JÁ TIVE OUTROS BARBEADORES,MAS ESSE ,APESAR DE SIMPLES, ME FACILITA MUITO,POR TER APENAS 2 LAMINAS É MAIS FÁCIL DE BARBEAR A PARTE INFERIOR DO QUEIXO E PESCOÇO,SE ADÉQUA MELHOR AOS CONTORNOS. ADOREI.SÓ TENHO UMA CRITICA, ALIÁS DUAS. ELE NÃO É A PROVA D'ÁGUA E NÃO ACOMPANHA UM ESTOJO PARA VIAGENS,E LOGO ESTE MODELO QUE É TOTALMENTE PORTÁTIL,UMA FALHA DA PHILIPS QUE OS MODELOS MAIORES,ATE OS APARADORES DE PELOS , COMPREI UM RECENTEMENTE POSSUEM.PODERIAM ME ENVIAR UMA.AH E PRA TERMINAR,QUASE NÃO FAZ BARULHO.DESLISA PELO ROSTO COMO SE NÃO TIVESSE NADA PASSANDO ,VC NÃO SENTE AS LAMINAS.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico

01/10/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

barbeador pratico

por que o mesmo não e mais fabricado, que é uma pena.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico

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  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 