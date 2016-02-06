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Descontinuado
Alimentado por bateria
Prático para transportar
As cabeças de corte importadas proporcionam um barbear confortável e rente à pele
Mantenha as lâminas afiadas do barbeador Philips rentes à pele para um barbear mais eficaz. As cabeças flutuantes seguem os contornos do rosto.
Lâminas autoafiadoras permitem longa duração de até dois anos.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
SIDNEY
06/02/2016
Brasil
Comprador verificado
maravilhoso!
É BONITO,FÁCIL DE USAR,NÃO IRRITA A PELE.A DURAÇÃO DE CARGA É ÓTIMA. COM DUAS PILHAS RECARREGÁVEIS QUE USO DE 2100 MAH TEM UMA DURAÇÃO DE MAIS DE 10 DIAS, ISSO PORQUE MINHAS PILHAS JÁ TEM MAIS DE 3 ANOS DE USO E EU COSTUMO ME BARBEAR TODOS OS DIAS E LEVO AO MENOS UNS 10 MINUTOS EM MÉDIA DE USO POR DIA.( AS PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO).OS PRODUTOS DA PHILIPS SÃO MUITO DURÁVEIS,ESTE AINDA NÃO DEIXEI CAIR NO CHÃO PRA TESTAR,MAS COM CERTEZA UM DIA VAI CAIR AI DIGO SE RESISTIU COMO OS OUTROS PARELHOS QUE TENHO. JÁ TIVE OUTROS BARBEADORES,MAS ESSE ,APESAR DE SIMPLES, ME FACILITA MUITO,POR TER APENAS 2 LAMINAS É MAIS FÁCIL DE BARBEAR A PARTE INFERIOR DO QUEIXO E PESCOÇO,SE ADÉQUA MELHOR AOS CONTORNOS. ADOREI.SÓ TENHO UMA CRITICA, ALIÁS DUAS. ELE NÃO É A PROVA D'ÁGUA E NÃO ACOMPANHA UM ESTOJO PARA VIAGENS,E LOGO ESTE MODELO QUE É TOTALMENTE PORTÁTIL,UMA FALHA DA PHILIPS QUE OS MODELOS MAIORES,ATE OS APARADORES DE PELOS , COMPREI UM RECENTEMENTE POSSUEM.PODERIAM ME ENVIAR UMA.AH E PRA TERMINAR,QUASE NÃO FAZ BARULHO.DESLISA PELO ROSTO COMO SE NÃO TIVESSE NADA PASSANDO ,VC NÃO SENTE AS LAMINAS.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico
lrlcam
06/02/2016
Brasil
Comprador verificado
maravilhoso!
É BONITO,FÁCIL DE USAR,NÃO IRRITA A PELE.A DURAÇÃO DE CARGA É ÓTIMA. COM DUAS PILHAS RECARREGÁVEIS QUE USO DE 2100 MAH TEM UMA DURAÇÃO DE MAIS DE 10 DIAS, ISSO PORQUE MINHAS PILHAS JÁ TEM MAIS DE 3 ANOS DE USO E EU COSTUMO ME BARBEAR TODOS OS DIAS E LEVO AO MENOS UNS 10 MINUTOS EM MÉDIA DE USO POR DIA.( AS PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO).OS PRODUTOS DA PHILIPS SÃO MUITO DURÁVEIS,ESTE AINDA NÃO DEIXEI CAIR NO CHÃO PRA TESTAR,MAS COM CERTEZA UM DIA VAI CAIR AI DIGO SE RESISTIU COMO OS OUTROS PARELHOS QUE TENHO. JÁ TIVE OUTROS BARBEADORES,MAS ESSE ,APESAR DE SIMPLES, ME FACILITA MUITO,POR TER APENAS 2 LAMINAS É MAIS FÁCIL DE BARBEAR A PARTE INFERIOR DO QUEIXO E PESCOÇO,SE ADÉQUA MELHOR AOS CONTORNOS. ADOREI.SÓ TENHO UMA CRITICA, ALIÁS DUAS. ELE NÃO É A PROVA D'ÁGUA E NÃO ACOMPANHA UM ESTOJO PARA VIAGENS,E LOGO ESTE MODELO QUE É TOTALMENTE PORTÁTIL,UMA FALHA DA PHILIPS QUE OS MODELOS MAIORES,ATE OS APARADORES DE PELOS , COMPREI UM RECENTEMENTE POSSUEM.PODERIAM ME ENVIAR UMA.AH E PRA TERMINAR,QUASE NÃO FAZ BARULHO.DESLISA PELO ROSTO COMO SE NÃO TIVESSE NADA PASSANDO ,VC NÃO SENTE AS LAMINAS.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico
di71
01/10/2020
Brasil
Comprador verificado
barbeador pratico
por que o mesmo não e mais fabricado, que é uma pena.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PQ206/18 Barbeador elétrico
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.