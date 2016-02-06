É BONITO,FÁCIL DE USAR,NÃO IRRITA A PELE.A DURAÇÃO DE CARGA É ÓTIMA. COM DUAS PILHAS RECARREGÁVEIS QUE USO DE 2100 MAH TEM UMA DURAÇÃO DE MAIS DE 10 DIAS, ISSO PORQUE MINHAS PILHAS JÁ TEM MAIS DE 3 ANOS DE USO E EU COSTUMO ME BARBEAR TODOS OS DIAS E LEVO AO MENOS UNS 10 MINUTOS EM MÉDIA DE USO POR DIA.( AS PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO).OS PRODUTOS DA PHILIPS SÃO MUITO DURÁVEIS,ESTE AINDA NÃO DEIXEI CAIR NO CHÃO PRA TESTAR,MAS COM CERTEZA UM DIA VAI CAIR AI DIGO SE RESISTIU COMO OS OUTROS PARELHOS QUE TENHO. JÁ TIVE OUTROS BARBEADORES,MAS ESSE ,APESAR DE SIMPLES, ME FACILITA MUITO,POR TER APENAS 2 LAMINAS É MAIS FÁCIL DE BARBEAR A PARTE INFERIOR DO QUEIXO E PESCOÇO,SE ADÉQUA MELHOR AOS CONTORNOS. ADOREI.SÓ TENHO UMA CRITICA, ALIÁS DUAS. ELE NÃO É A PROVA D'ÁGUA E NÃO ACOMPANHA UM ESTOJO PARA VIAGENS,E LOGO ESTE MODELO QUE É TOTALMENTE PORTÁTIL,UMA FALHA DA PHILIPS QUE OS MODELOS MAIORES,ATE OS APARADORES DE PELOS , COMPREI UM RECENTEMENTE POSSUEM.PODERIAM ME ENVIAR UMA.AH E PRA TERMINAR,QUASE NÃO FAZ BARULHO.DESLISA PELO ROSTO COMO SE NÃO TIVESSE NADA PASSANDO ,VC NÃO SENTE AS LAMINAS.