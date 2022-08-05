ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

PicoPix MaxTV Projetor móvel

Descontinuado

Suporte

PicoPix MaxTVProjetor móvel

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Projetor móvel

Descontinuado

Ir para a loja

Fazer login ou criar uma conta

Registre seu produto

Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.

Registrar agora

Software e controladores

Atualização do software - English (US)

  • versão: V1.0.56
  • ZIP ficheiro, 469.7 MB
  • 5 August 2022

Contrato de Licença de Usuários Finais

  • versão: 1.0
  • TXT ficheiro, 14.3 kB
  • 23 January 2023

Manuais e documentação

Folheto

  • PDF ficheiro, 1.9 MB
  • 20 December 2022

Garantia e assistência técnica

Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto

Garantia

Nossas políticas de garantia do produto

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar