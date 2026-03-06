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Descontinuado

PicoPix MaxTVProjetor móvel

PPX720/INT

Brilho, som e portabilidade Xtreme

Com base em Android TV, o PicoPix MaxTV projeta imagens de até 120" em True Full HD. Graças a várias correções de imagem, brilho automático, bateria com autonomia de até 4 horas e função boombox, você vai se perguntar como vivia sem esse projetor!

Ver todos os benefícios

Brilho, som e portabilidade Xtreme

  • True FULL HD 1080p de 120"

  • Som e portabilidade Xtreme

  • Experiência Android TV

  • Função boombox Bluetooth

Foco automático inteligente

Foco automático inteligente

O foco automático com um clique elimina o incômodo e a sobrecarga de uma configuração manual. A câmera de alta resolução e o foco automático controlado por IA sempre garantirão que você obtenha automaticamente a imagem mais nítida.

Portabilidade Xtreme

Portabilidade Xtreme

Um projetor PicoPix MaxTV ultracompacto com tudo o que você precisa. Aproveite ao máximo uma bateria de 4 horas no modo projeção ou 10 horas no modo de alto-falantes Bluetooth. Além disso, a função Powerbank carregará todos os seus dispositivos por meio da porta USB-C ou USB-A.

Tecnologia DLP TI / REC709

Tecnologia DLP TI / REC709

A tecnologia DLP da Texas Instruments, usada em 9 a cada 10 cinemas em todo o mundo, oferece imagens nítidas, contraste profundo e uma imagem brilhante em qualquer condição. Você pode esperar uma experiência visual inigualável com cores vibrantes que fornecem 100% do sinal REC709.

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  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC. O Google Assistente não está disponível em alguns idiomas e países.

  2. Projetores para conexão direta para uso com uma máquina de processamento automático de dados, como um smartphone, laptop, PC, Disc player Blu-ray etc.