Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Modeladores faciais e aparadores
Todas as séries
Nose trimmer series 1000 Aparador de pêlos do nariz e orelhas
Suporte
NT1620/15
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Todas (6)
O que significam os símbolos no meu aparador nasal da Philips?
Como usar o aparador de pelos do nariz Philips?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Onde posso localizar o modelo ou o número de série do meu barbeador ou aparador Philips?
ShaversEscova de limpeza
O aparador de pelos do nariz Philips não funciona
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar