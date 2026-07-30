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90 dias para testar

Nose trimmer series 1000Aparador de pêlos do nariz e orelhas

NT1620/15

4.1
| (8) Críticas
Apara rapidamente os pelos do nariz e orelhas
O aparador de pelos do nariz Série 1000 da Philips remove com segurança pelos indesejados do nariz e das orelhas. O aparelho giratório garante aparo rápido e fácil, e a alça texturizada facilita o manuseio.
Ver todos os benefícios

Remove pelos indesejados com segurança

Apara rapidamente os pelos do nariz e orelhas

  • Aparo rápido e confortável

  • Totalmente lavável

  • Fácil de usar

Apare os pelos do nariz e das orelhas

Apare os pelos do nariz e das orelhas

Solução rápida e fácil para se livrar de pelos indesejados. As lâminas giratórias têm uma proteção metálica para um acabamento preciso, porém seguro, sem cortes e sem arranhões.

Totalmente lavável e fácil de limpar

Totalmente lavável e fácil de limpar

O aparador é à prova d'água e fácil de limpar em água corrente após cada uso.

Gire cuidadosamente a alça para ligar o dispositivo

Gire cuidadosamente a alça para ligar o dispositivo

Gire cuidadosamente a alça do dispositivo para a esquerda para ligá-lo.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

8

Críticas

4
3

30/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

excelente produto

excelente produto, atende inteiramente minhas expectativas e necessidades.

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Aparador de pêlos do nariz e orelhas

Date of Use 2026-06-03

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Aparador de pêlos do nariz e orelhas

Date of Use 2026-06-03

03/04/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

Vale muito a pena, muito fácil de utilizar e rápido também.

Prós

Praticidade

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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26/10/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Produto Excelente

[Employee of philipsglobal] Excelente Produto. Qualidade e Praticidade, além de muito fácil de higienizar. Adorei e recomendo.

Prós

Prático

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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