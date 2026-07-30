NT1620/15
Aparo rápido e confortável
Totalmente lavável
Fácil de usar
Solução rápida e fácil para se livrar de pelos indesejados. As lâminas giratórias têm uma proteção metálica para um acabamento preciso, porém seguro, sem cortes e sem arranhões.
O aparador é à prova d'água e fácil de limpar em água corrente após cada uso.
Gire cuidadosamente a alça do dispositivo para a esquerda para ligá-lo.
4.1
de 5
8
Críticas
Botafoguense Irritado
30/07/2026
Brasil
Comprador verificado
excelente produto
excelente produto, atende inteiramente minhas expectativas e necessidades.
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Aparador de pêlos do nariz e orelhas
Date of Use 2026-06-03
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Date of Use 2026-06-03
8erry
03/04/2023
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
Vale muito a pena, muito fácil de utilizar e rápido também.
Prós
Praticidade
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Baronez
26/10/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Produto Excelente
[Employee of philipsglobal] Excelente Produto. Qualidade e Praticidade, além de muito fácil de higienizar. Adorei e recomendo.
Prós
Prático
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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