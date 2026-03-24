Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Cozinhar
Todas as séries
Série 2000 Airfryer série 2000 de 6,2 L
Suporte
NA230/09
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Todas (9)
Como posso obter o aplicativo HomeID?
Posso usar papel manteiga/alumínio na Philips Airfryer?
Como e quando usar óleo na Philips Airfryer?
Que quantidade de alimentos a Philips Airfryer suporta?
Onde encontrar receitas para preparar na Airfryer?
As batatas fritas feitas na Philips Airfryer não ficam boas
A Philips Airfryer libera fumaça branca
O rev. do recipiente/cesta da airfryer está descascando
Meu aplicativo Philips HomeID fechou ou travou
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar