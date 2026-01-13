Fácil de usar
Economia de tempo e energia
Menos óleo
Janela de visualização
Com a tecnologia de circulação de ar quente, esta airfryer permite preparar pratos deliciosos com até 90% menos gordura, sem abrir mão da crocância e do sabor. Ideal para quem busca uma alimentação mais saudável no dia a dia.
A airfryer tamanho família conta com 13 modos predefinidos que facilitam o preparo de diferentes receitas. Com um simples toque, você pode fritar, assar, grelhar, tostar, reaquecer ou até manter os alimentos aquecidos. Também é possível ajustar manualmente o tempo e a temperatura para personalizar o preparo conforme o tipo de prato.
Com a janela de visualização e iluminação interna, você pode monitorar todo o processo de cozimento sem abrir sua airfryer Philips, evitando perda de calor e garantindo uma textura perfeita.
Compreender as avaliações dos produtos
4.5
de 5
11
Críticas
100%
recomendam este produto
ephasp
13/01/2026
Brasil
Comprador verificado
Ótimo custo x benefício
Muito boa. Funciona muito bem. Os controles são fáceis de utilizar.
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L
Flavio roberto
21/12/2025
Brasil
Comprador verificado
Várioa recursos que podem ser usados no seu dia a
Nota máxima em todos os quesitos..Produto ayende bem a todas as necessidades da casa, desde aquecer um simplea pãozinho, até uma receita mais elaborada..recomendaria sem problemas para pessoas exigentes que procuram um aparelho sofisticado, robusto e com capacidade pra atender pessoas exigentea.
Prós
Pratico e economoco
Contras
Não tem nenhuma desvantagem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L
GHBL
31/10/2025
Brasil
Comprador verificado
Ótima, moderna, fácil de configurar.
Fácil de usar, fácil de limpar o sistema eletrônico da Airfryer Philips Walita , com sistema Touch é muito prático de usar com simples toque na tela vc programa o produto , com visor, da pra ver o alimento dentro, também com iluminação, muito bom o produto .
Prós
Sempre tive produtos da Philips , muito fácil de usar e limpar
Contras
Sem opção
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L
Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.
Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.
Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.