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  • Alimentos deliciosos preparados de forma prática
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Série 2000Airfryer série 2000 de 6,2 L

NA230/09

4.5
| (11) Críticas | 100% recomendam este produto
Alimentos deliciosos preparados de forma prática
Alimentos crocantes por fora e macios por dentro. A tecnologia exclusiva Rapid Air poupa tempo e energia, sem comprometer o sabor da comida. Acompanhe pela janela de visualização a transformação dos seus ingredientes favoritos em pratos saborosos preparados em menos de 15 minutos.
Ver todos os benefícios

Alimentos deliciosos preparados de forma prática

  • Fácil de usar

  • Economia de tempo e energia

  • Menos óleo

  • Janela de visualização

Alimentos crocantes com até 90% menos gordura

Alimentos crocantes com até 90% menos gordura

Com a tecnologia de circulação de ar quente, esta airfryer permite preparar pratos deliciosos com até 90% menos gordura, sem abrir mão da crocância e do sabor. Ideal para quem busca uma alimentação mais saudável no dia a dia.

13 modos de preparo com controle no painel touch

13 modos de preparo com controle no painel touch

A airfryer tamanho família conta com 13 modos predefinidos que facilitam o preparo de diferentes receitas. Com um simples toque, você pode fritar, assar, grelhar, tostar, reaquecer ou até manter os alimentos aquecidos. Também é possível ajustar manualmente o tempo e a temperatura para personalizar o preparo conforme o tipo de prato.

Janela com luz interna para acompanhar o preparo

Janela com luz interna para acompanhar o preparo

Com a janela de visualização e iluminação interna, você pode monitorar todo o processo de cozimento sem abrir sua airfryer Philips, evitando perda de calor e garantindo uma textura perfeita.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.5

de 5

11

Críticas

100%

recomendam este produto

5
4
3
2
1

ephasp

13/01/2026

Brasil

Comprador verificado

Ótimo custo x benefício

Muito boa. Funciona muito bem. Os controles são fáceis de utilizar.

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L

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Flavio roberto

21/12/2025

Brasil

Comprador verificado

Várioa recursos que podem ser usados no seu dia a

Nota máxima em todos os quesitos..Produto ayende bem a todas as necessidades da casa, desde aquecer um simplea pãozinho, até uma receita mais elaborada..recomendaria sem problemas para pessoas exigentes que procuram um aparelho sofisticado, robusto e com capacidade pra atender pessoas exigentea.

Prós

Pratico e economoco

Contras

Não tem nenhuma desvantagem.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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GHBL

31/10/2025

Brasil

Comprador verificado

Ótima, moderna, fácil de configurar.

Fácil de usar, fácil de limpar o sistema eletrônico da Airfryer Philips Walita , com sistema Touch é muito prático de usar com simples toque na tela vc programa o produto , com visor, da pra ver o alimento dentro, também com iluminação, muito bom o produto .

Prós

Sempre tive produtos da Philips , muito fácil de usar e limpar

Contras

Sem opção

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer série 2000 de 6,2 L

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.

  2. Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.

  3. Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.