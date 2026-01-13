Olá, WallSall! Que bom saber que a sua Airfryer está fazendo bonito na cozinha, mesmo com uso ocasional! E olha, quanto mais você explorar, mais apaixonado vai ficar. Agradecemos por compartilhar sua experiência e por recomendar o produto. Isso nos reforça nosso compromisso em levar praticidade e sabor para o seu dia a dia. Se quiser aprender novas receitas ou tiver qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar: WhatsApp: +55 11 38788-387 Telefone: 0800 701 0203 ou (11) 2121 0203 (Grande SP) Instagram: @philipswalitabrasil — lá tem várias dicas e delícias feitas na Airfryer! Vamos juntos nessa jornada culinária! Conte com a gente. Um abraço da equipe Philips Walita.