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Série 1000 Airfryer Série 1000 6,2L
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NA130/00
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Todas (9)
Há um cheiro de plástico vindo da minha Airfryer Philips
Onde encontrar receitas para preparar na Airfryer?
Preciso pré-aquecer a minha Philips Airfryer?
Como e quando usar óleo na Philips Airfryer?
Que batatas congeladas posso preparar na airfryer?
Meu aplicativo Philips HomeID fechou ou travou
O rev. do recipiente/cesta da airfryer está descascando
Minha Philips Airfryer emite um ruído
A Philips Airfryer libera fumaça branca
As batatas fritas feitas na Philips Airfryer não ficam boas
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