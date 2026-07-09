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  • Air fryer Philips Walita 6,2 L econômica
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Série 1000Airfryer Série 1000 6,2L

NA130/00

3
| (2) Críticas
Air fryer Philips Walita 6,2 L econômica
Conheça a Air Fryer econômica de 6,2 L com RapidAir: preparo rápido, alimentos crocantes, painel analógico, cesta antiaderente e fácil de limpar após o uso.
Ver todos os benefícios

Crocância completa com menos óleo e limpeza fácil

Air fryer Philips Walita 6,2 L econômica

  • Capacidade de 6,2 L para refeições completas

  • RapidAir para fritar com pouco óleo

  • 12 modos de preparo no mesmo aparelho

  • Cesta StarPlate antiaderente lavável

  • Uso simples com controles analógicos

Frite com até 90 % menos óleo nas suas receitas

Frite com até 90 % menos óleo nas suas receitas

Esta air fryer permite preparar alimentos com até 90 % menos gordura graças à tecnologia RapidAir, mantendo o sabor e a textura crocante. Você pode desfrutar de preparos mais saudáveis sem abrir mão do prazer da fritura.

12 métodos de cozimento em um só aparelho

12 métodos de cozimento em um só aparelho

Com 12 modos de cozimento (como assar, grelhar, descongelar e desidratar) esta air fryer Philips Walita oferece versatilidade para receitas variadas. Basta ajustar tempo e temperatura para cada função, otimizando seu uso diário.

Inspiração e receitas no app HomeID

Inspiração e receitas no app HomeID

Com integração ao app HomeID, esta air fryer traz milhares de receitas adaptadas ao modelo, com sugestões de tempo e temperatura. É uma inspiração constante para preparar pratos novos e criativos sem complicação.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

09/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelência culinária!

Gostaria de registrar meu reconhecimento pela excelência da Airfryer da Philips Wallita. O produto demonstra alta qualidade, eficiência e praticidade no dia a dia, proporcionando resultados culinários excepcionais e tornando a experiência na cozinha muito mais agradável.

Prós

prática, saudável e versátil.

Contras

Consumo de energia, Capacidade limitada, Ruído

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L

Date of Use 2026-03-12

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L

Date of Use 2026-03-12

30/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Este produto pessimo muita ferrulgens na parte cim

Muita demora para pecas tive que ligar philips para sabe quando chegas as pecas .material de dentro ayfryer muito ruim estava com ferrugem materia pessima qualidade nao compro mais quais mata minha familia por causa da ferrugens

Prós

Prevo c

Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L

Date of Use 2026-06-22

Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L

Date of Use 2026-06-22

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Avisos legais

  1. Em comparação com frituras feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.

  2. Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.

  3. Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.