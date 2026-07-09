NA130/00
Capacidade de 6,2 L para refeições completas
RapidAir para fritar com pouco óleo
12 modos de preparo no mesmo aparelho
Cesta StarPlate antiaderente lavável
Uso simples com controles analógicos
Esta air fryer permite preparar alimentos com até 90 % menos gordura graças à tecnologia RapidAir, mantendo o sabor e a textura crocante. Você pode desfrutar de preparos mais saudáveis sem abrir mão do prazer da fritura.
Com 12 modos de cozimento (como assar, grelhar, descongelar e desidratar) esta air fryer Philips Walita oferece versatilidade para receitas variadas. Basta ajustar tempo e temperatura para cada função, otimizando seu uso diário.
Com integração ao app HomeID, esta air fryer traz milhares de receitas adaptadas ao modelo, com sugestões de tempo e temperatura. É uma inspiração constante para preparar pratos novos e criativos sem complicação.
3.0
de 5
2
Críticas
Brito@2026
09/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelência culinária!
Gostaria de registrar meu reconhecimento pela excelência da Airfryer da Philips Wallita. O produto demonstra alta qualidade, eficiência e praticidade no dia a dia, proporcionando resultados culinários excepcionais e tornando a experiência na cozinha muito mais agradável.
Prós
prática, saudável e versátil.
Contras
Consumo de energia, Capacidade limitada, Ruído
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L
Date of Use 2026-03-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L
Date of Use 2026-03-12
30/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Este produto pessimo muita ferrulgens na parte cim
Muita demora para pecas tive que ligar philips para sabe quando chegas as pecas .material de dentro ayfryer muito ruim estava com ferrugem materia pessima qualidade nao compro mais quais mata minha familia por causa da ferrugens
Prós
Prevo c
Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L
Date of Use 2026-06-22
Esta avaliação foi feita para Série 1000 NA130/00 Airfryer Série 1000 6,2L
Date of Use 2026-06-22
Em comparação com frituras feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.
Pesquisa entre usuários do HomeID, 6.000 entrevistados em 2021.
Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozinhando um peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A.