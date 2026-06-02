Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Modeladores faciais e aparadores
Todas as séries
All-in-One Trimmer 5000 Series Aparador 13 em 1
Suporte
MG5942/15
Ir para a loja
Registre seu produto
Registre-se no prazo de 90 dias após a compra e obtenha garantia estendida (condições podem ser aplicadas).
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Argentinian Declaration of Conformity - English (US)
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar