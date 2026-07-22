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MG5942/15
13 em 1: rosto, cabeça e corpo
Lâminas de aço autoafiadoras
Tecnologia BeardSense
Nosso aparador vem com 13 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.
As lâminas de aço autoafiadoras proporcionam maior resistência para garantir precisão máxima à medida que você apara, permanecendo tão afiadas quanto no primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.
Com a tecnologia BeardSense, nosso aparador verifica a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, garantindo a potência certa para obter o melhor resultado.
3.6
de 5
41
Críticas
Jotaesse
22/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Funcional
Muito bom, sem pontos negativos até então.. carrega rápido, corta bem, não machuca, é leve e fácil limpar.. perde desempenho quando é usado na agua, mas acredito que isso varia de pelo para pelo.
Prós
portátil, sem fio, prova d'água
Contras
não tem suporte para apoiar
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1
Date of Use 2026-06-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1
Date of Use 2026-06-12
Aislan23
07/02/2023
Brasil
Comprador verificado
Excelente! Melhor aparador de pelos da categoria
Ótimo aparador de pelos, dos melhores do mercado com certeza. Preciso, resistente, bonito, a prova d'água e excelente automomia.
Prós
A prova d'água e excelente autonomia
Contras
Pentes um pouco altos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
06/02/2023
Brasil
Comprador verificado
Ótimo produto.
Produto cumpre as expectativas. Muito bom e fácil de usar.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos
A opção de carga rápida fornece energia suficiente para uma sessão
Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra