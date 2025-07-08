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Multigroom Aparador de Pelos- Série 3000

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Multigroom Aparador de Pelos- Série 3000

MG3941/15

Multigroom Aparador de Pelos- Série 3000

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Manuais e documentação

User Manual MG3900

Manual on-line interativo

Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)

  • PDF ficheiro, 45.1 kB
  • 8 July 2025

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP1607/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 3 pinos com 7,5 Watts é adequado ao padrão do Reino Unido

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

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