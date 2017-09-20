Descontinuado
3 modos, 3 intensidades
2 cabeças de escovação
Com sensor de pressão
Use a cabeça de escovação InterCare para melhorar a saúde da gengiva em apenas 2 semanas. Cerdas extralongas ajudam a remover a placa bacteriana em pontos de difícil alcance e entre os dentes e, assim, ter gengivas mais saudáveis.
Com a limpeza ideal da FlexCare, as gengivas ficarão mais saudáveis em duas semanas. Ela remove até 7x mais a placa bacteriana na linha da gengiva do que uma escova de dentes manual e você terá um sorriso mais saudável.
Com a FlexCare Platinum, você conhecerá a verdadeira limpeza profunda. Nossos 3 ajustes de intensidade ajudam você a potencializar a limpeza, enquanto os 3 modos atendem às suas necessidades específicas: modo Clean - para limpeza diária superior, White - para remover manchas na superfície, e Deep Clean para excelência na limpeza diária.
Prémios
4.9
de 5
9
Críticas
89%
recomendam este produto
TitoBarreto
20/09/2017
Brasil
perfeito, estou encantado .
excelente produto , estou maravilhado com o desempenho , recomendo a todos para um melhor saúde bucal.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
Sim, eu recomendo este produto
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kinkas
20/09/2017
Brasil
Comprador verificado
perfeito, estou encantado .
excelente produto , estou maravilhado com o desempenho , recomendo a todos para um melhor saúde bucal.
Sim, eu recomendo este produto
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Douglas33
15/02/2017
Brasil
Comprador verificado
Excelente.
Escova muito boa pois além de tornar a escovação um ato prático, não machuca ou sangra a gengiva como muitas escovas fazem. Em duas semanas de uso notei um clareamento natural dos meus dentes. O único detalhe que não é um problema é com relação ao tamanho da haste da cabeça da escova onde ao escovar os os dentes do fundo, parte do cabo acaba dentro da boca, o que eu achei um pouco desagradável.
Sim, eu recomendo este produto
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com base em dois períodos de escovações de dois minutos por dia, no modo Clean
Comparada com a escovação manual