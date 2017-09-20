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  • Limpeza excepcional entre os dentes
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Descontinuado

Philips Sonicare FlexCare PlatinumEscova de dentes elétrica Sonic

HX9110/02

4.9
| (9) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Limpeza excepcional entre os dentes
Com nove opções de escovação exclusivas, um sensor de pressão intuitivo e a tecnologia da cabeça da escova avançada, o Philips Sonicare FlexCare Platinum vai além da limpeza tradicional para fornecer remoção de placas excepcional e saúde da gengiva aprimorada.
Ver todos os benefícios

Remove até 7x mais placa entre os dentes*

Limpeza excepcional entre os dentes

  • 3 modos, 3 intensidades

  • 2 cabeças de escovação

  • Com sensor de pressão

Remove até 7x mais a placa bacteriana com nossa cabeça de escovação* InterCare

Remove até 7x mais a placa bacteriana com nossa cabeça de escovação* InterCare

Use a cabeça de escovação InterCare para melhorar a saúde da gengiva em apenas 2 semanas. Cerdas extralongas ajudam a remover a placa bacteriana em pontos de difícil alcance e entre os dentes e, assim, ter gengivas mais saudáveis.

Melhora a integridade da gengiva em apenas 2 semanas

Melhora a integridade da gengiva em apenas 2 semanas

Com a limpeza ideal da FlexCare, as gengivas ficarão mais saudáveis em duas semanas. Ela remove até 7x mais a placa bacteriana na linha da gengiva do que uma escova de dentes manual e você terá um sorriso mais saudável.

Escolha um dos 3 modos e 3 ajustes de intensidade

Escolha um dos 3 modos e 3 ajustes de intensidade

Com a FlexCare Platinum, você conhecerá a verdadeira limpeza profunda. Nossos 3 ajustes de intensidade ajudam você a potencializar a limpeza, enquanto os 3 modos atendem às suas necessidades específicas: modo Clean - para limpeza diária superior, White - para remover manchas na superfície, e Deep Clean para excelência na limpeza diária.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-961258

Críticas

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4.9

de 5

9

Críticas

89%

recomendam este produto

3
2
1

20/09/2017

Brasil

Brasil

perfeito, estou encantado .

excelente produto , estou maravilhado com o desempenho , recomendo a todos para um melhor saúde bucal.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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20/09/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

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15/02/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente.

Escova muito boa pois além de tornar a escovação um ato prático, não machuca ou sangra a gengiva como muitas escovas fazem. Em duas semanas de uso notei um clareamento natural dos meus dentes. O único detalhe que não é um problema é com relação ao tamanho da haste da cabeça da escova onde ao escovar os os dentes do fundo, parte do cabo acaba dentro da boca, o que eu achei um pouco desagradável.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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Avisos legais

  1. com base em dois períodos de escovações de dois minutos por dia, no modo Clean

  2. Comparada com a escovação manual