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Philips Sonicare HealthyWhite Escova de dentes elétrica Sonic
Descontinuado
Suporte
HX6731/02
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Condições Gerais – Garantia Adicional
Passaporte ECO - English (US)
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Por que há espaço entre a cabeça da escova e a alça?
Por quanto tempo a bateria da escova de dentes Sonicare deve durar?
Onde posso adquirir acessórios para a minha escova de dentes Sonicare?
Posso usar meu carregador Sonicare com outras escovas de dentes?
Como faço para registrar minha escova de dentes Sonicare?
Philips SonicareCarregador
Não consigo conectar minha escova de dentes ao aplicativo Sonicare
Minha escova de dentes Sonicare não carrega
Minha escova de dentes Sonicare vibra menos do que o esperado
Minha escova de dentes Sonicare não vibra
Minha escova de dentes Sonicare desliga sozinha