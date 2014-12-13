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Descontinuado

Philips Sonicare HealthyWhiteEscova de dentes elétrica Sonic

HX6731/02

3.8
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Dentes mais brancos e mais saudáveis
Todos gostam de um sorriso branco e brilhante. Deixe o branco natural dos seus dentes brilhar. A escova de dente elétrica Sonicare HealthyWhite remove, comprovadamente, manchas diárias em apenas duas semanas, com o uso regular do modo Clean & White.
Ver todos os benefícios

A excelente escova de dente para dentes mais brancos

Dentes mais brancos e mais saudáveis

  • 3 modos

  • 1 cabeça de escovação

Dentes naturalmente mais brancos com a tecnologia sônica patenteada

Dentes naturalmente mais brancos com a tecnologia sônica patenteada

A ação de limpeza dinâmica desta escova de dentes e o contato mais amplo com cada dente removem manchas diárias, mantendo seus dentes naturalmente mais brancos.

Modo Clean and White: remoção comprovada de manchas

Modo Clean and White: remoção comprovada de manchas

2 minutos no modo Clean com 30 segundos adicionais do modo White para focar nos dentes da frente. Remove manchas superficiais, como café, chá, tabaco e vinho tinto. Branqueia os dentes em 2 tons em apenas 2 semanas.*

Modo Clean: modo padrão de 2 minutos

Para limpeza diária excepcional. Ajuda a manter os tratamentos de clareamento e limpeza dental.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
1

13/12/2014

Brasil

Brasil

Comprador verificado

tem um resultado muito superior a outras escovas eletricas

Por ter um temporizador, faz com que a escovação seja completa em todos os seus usos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Sonic electric toothbrush

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07/10/2014

Brasil

Brasil

Excelente escova!

A escova é realmente muito boa! estava em dúvida entre ela e outra marca, e optei pela Philips e não me arrependi! O tempo de 2 minutos parece incrivelmente pouco, pois é uma maravilha escovar os dentes com ela!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Sonic electric toothbrush

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17/09/2014

Brasil

Brasil

muito boa !

Realmente foi uma surpresa muito diferente de tudo que existe no mercado. estou usando 10 dias ja notei diferença dentes mais claros apos a escovação uma sensação que os dentes estão extremamente limpos sem esforço . escova normal não consegue este resultado mesmo com uma excelente escovação.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Sonic electric toothbrush

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Avisos legais

  1. com base em dois períodos de escovações de dois minutos por dia, no modo Clean

  2. Remove até 7x mais placa dentária em comparação com uma escova de dentes manual