Descontinuado
3 modos
1 cabeça de escovação
A ação de limpeza dinâmica desta escova de dentes e o contato mais amplo com cada dente removem manchas diárias, mantendo seus dentes naturalmente mais brancos.
2 minutos no modo Clean com 30 segundos adicionais do modo White para focar nos dentes da frente. Remove manchas superficiais, como café, chá, tabaco e vinho tinto. Branqueia os dentes em 2 tons em apenas 2 semanas.*
Para limpeza diária excepcional. Ajuda a manter os tratamentos de clareamento e limpeza dental.
3.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
HenriHertz
13/12/2014
Brasil
Comprador verificado
tem um resultado muito superior a outras escovas eletricas
Por ter um temporizador, faz com que a escovação seja completa em todos os seus usos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Sonic electric toothbrush
Sim, eu recomendo este produto
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TonEstevao
07/10/2014
Brasil
Excelente escova!
A escova é realmente muito boa! estava em dúvida entre ela e outra marca, e optei pela Philips e não me arrependi! O tempo de 2 minutos parece incrivelmente pouco, pois é uma maravilha escovar os dentes com ela!
Sim, eu recomendo este produto
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Ract
17/09/2014
Brasil
muito boa !
Realmente foi uma surpresa muito diferente de tudo que existe no mercado. estou usando 10 dias ja notei diferença dentes mais claros apos a escovação uma sensação que os dentes estão extremamente limpos sem esforço . escova normal não consegue este resultado mesmo com uma excelente escovação.
Sim, eu recomendo este produto
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com base em dois períodos de escovações de dois minutos por dia, no modo Clean
Remove até 7x mais placa dentária em comparação com uma escova de dentes manual